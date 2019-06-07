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07 июня 2019, пятница, 17:34 62
Финансы 2019-06-07T18:03:38+03:00
Українські Новини
Гривна на межбанке укрепилась еще на 14 копеек

Гривна на межбанке укрепилась еще на 14 копеек

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 20 коп. в пятницу укрепился на 14 коп. до 26,54 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,61-26,64 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 26,55-26,57 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,53-26,55 UAH/USD.

В пятницу НБУ не проводил валютный аукцион.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 4,26% с 27,72 UAH/USD до 26,54 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 22 коп. во вторник снизился на 6 коп. до 27,13 UAH/USD.

Ранее гривна на межбанке преодолела отметку в 27 UAH/USD.

Тем временем глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин отметил, что за три летних месяца Украина должна выплатить на 1,8 млрд долларов внешних долгов, а отдельно в сентябре – 1,7 млрд долларов.

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