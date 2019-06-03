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03 июня 2019, понедельник, 13:26 142
Финансы 2019-06-03T15:30:02+03:00
Українські Новини
Гривна на межбанке "пробила" отметку в 27 UAH/USD

Гривна на межбанке "пробила" отметку в 27 UAH/USD

Гривна на межбанке преодолела отметку в 27 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили банкиры.

"Преодолели небольшой психологический барьер. Но значительного роста не наблюдается пока",  - сказал дилер одного из иностранных банков.

Он также не исключил продолжение умеренной девальвации на текущей неделе.

По их словам, торги на межбанке открылись котировками 26,90-26,93 UAH/USD.

Затем котировки начали расти и к 13:00 достигли уровня 27,06-27,10 UAH/USD.

Национальный банк на прошлой неделе (с 27 по 31 мая) купил на межбанковском валютном рынке 11,5 млн долларов, а продал 43 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, глава Совета Национального банка Богдан Данилишин отмечает, что за 3 летних месяца Украина должна выплатить внешних долгов на 1,8 млрд долларов, а отдельно в сентябре – 1,7 млрд долларов.

Национальный банк в период с 27 по 31 мая купил на межбанковском валютном рынке 11,5 млн долларов, а продал 43 млн долларов.

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