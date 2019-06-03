Гривна на межбанке "пробила" отметку в 27 UAH/USD

Гривна на межбанке преодолела отметку в 27 UAH\/USD.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили банкиры.\r\n"Преодолели небольшой психологический барьер. Но значительного роста не наблюдается пока", - сказал дилер одного из иностранных банков.\r\nОн также не исключил продолжение умеренной девальвации на текущей неделе.\r\nПо их словам, торги на межбанке открылись котировками 26,90-26,93 UAH\/USD.\r\nЗатем котировки начали расти и к 13:00 достигли уровня 27,06-27,10 UAH\/USD.\r\nНациональный банк на прошлой неделе (с 27 по 31 мая) купил на межбанковском валютном рынке 11,5 млн долларов, а продал 43 млн долларов.\r\nКак сообщали Українські Новини, глава Совета Национального банка Богдан Данилишин отмечает, что за 3 летних месяца Украина должна выплатить внешних долгов на 1,8 млрд долларов, а отдельно в сентябре – 1,7 млрд долларов.\r\nНациональный банк в период с 27 по 31 мая купил на межбанковском валютном рынке 11,5 млн долларов, а продал 43 млн долларов.