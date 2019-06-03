Гривна на межбанке обвалилась

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 10 коп. в понедельник снизился на 22 коп. до 27,07 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,88-26,93 UAH/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 27,06-27,10 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,05-27,08 UAH/USD.

В понедельник НБУ не проводил валютный аукцион.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 2,34% с 27,72 UAH/USD до 27,07 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, межбанк рекордно обвалил гривну сразу на 27 копеек. Также курс рубля в киевских обменниках продолжает расти. Ранее официальный курс гривны рухнул почти на 30 копеек.

Тем временем НБУ продолжает скупать валюту и на прошлой неделе купил на межбанке 70 млн гривен.

НБУ укрепил гривну к доллару с понедельника.