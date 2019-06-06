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06 июня 2019, четверг, 17:25 22
Финансы 2019-06-06T17:26:48+03:00
Українські Новини
Гривна подорожала на межбанке на 20 копеек

Гривна подорожала на межбанке на 20 копеек

Гривны. Фото: Телеграф
Гривны. Фото: Телеграф

После того, как межбанк понижал курс гривны 2 дня подряд, гривна на межбанке в четверг укрепилась на 20 коп. до 26,68 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,90-26,94 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 26,80-26,84 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,66-26,70 UAH/USD.

В четверг НБУ не проводил валютный аукцион.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 3,75% с 27,72 UAH/USD до 26,68 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, НБУ от покупки перешел к продаже валюты на межбанке. Также в НБУ заявили, что задержка финансирования МВФ усиливает уязвимость экономики Украины.

Тем временем глава Совета Национального банка Богдан Данилишин отмечает, что за 3 летних месяца Украина должна выплатить внешних долгов на 1,8 млрд долларов, а отдельно в сентябре – 1,7 млрд долларов.

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