Гривня на міжбанку зміцнилася ще на 14 копійок

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 20 коп. в п'ятницю зміцнився на 14 коп. до 26,54 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,61-26,64 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 26,55-26,57 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,53-26,55 UAH/USD.

У п'ятницю НБУ не проводив валютний аукціон.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 4,26% з 27,72 UAH/USD до 26,54 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 22 коп. у вівторок знизився на 6 коп. до 27,13 UAH/USD.

Раніше гривня на міжбанку подолала позначку в 27 UAH/USD.

Тим часом глава Ради Нацбанку Богдан Данилишин зазначив, що за три літніх місяці Україна має виплатити на 1,8 млрд доларів зовнішніх боргів, а окремо у вересні – 1,7 млрд доларів.