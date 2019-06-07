Защита обжаловала арест Аллерова с залогом в почти 5 млн

Защита бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова обжаловала решение Соломенского районного суда Киева, который взял его под стражу и установил залог в размере 4,8 млн гривен.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил его адвокат Игорь Мороз.\r\n"Жалобу подали", - сказал он.\r\nПо его словам, защита недовольна решением суда ни в части ареста, ни в части размера залога.\r\nОн сообщил, что жалоба подана в Киевский апелляционный суд.\r\nАдвокат сообщил, что дата рассмотрения жалобы еще не определена.\r\nКак сообщали Українськi Новини, НАБУ задержало экс-командующего Нацгвардией Аллерова и руководителя "Укрбуда". Ранее Порошенко уволил командующего Нацгвардией Аллерова и сразу назначил ему замену.\r\nНАБУ сообщило о подозрении Аллерову.\r\nРанее САП решила не обжаловать арест Аллерова. Аллеров вышел из СИЗО после внесения за него залога 4,8 млн гривен.\r\nТем временем стало известно, что изъяло НАБУ в ходе обысков в Нацгвардии и "Укрбуде".