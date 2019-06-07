Защита обжаловала арест Аллерова с залогом в почти 5 млн

Защита бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова обжаловала решение Соломенского районного суда Киева, который взял его под стражу и установил залог в размере 4,8 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Игорь Мороз.

"Жалобу подали", - сказал он.

По его словам, защита недовольна решением суда ни в части ареста, ни в части размера залога.

Он сообщил, что жалоба подана в Киевский апелляционный суд.

Адвокат сообщил, что дата рассмотрения жалобы еще не определена.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ задержало экс-командующего Нацгвардией Аллерова и руководителя "Укрбуда". Ранее Порошенко уволил командующего Нацгвардией Аллерова и сразу назначил ему замену.

НАБУ сообщило о подозрении Аллерову.

Ранее САП решила не обжаловать арест Аллерова. Аллеров вышел из СИЗО после внесения за него залога 4,8 млн гривен.

Тем временем стало известно, что изъяло НАБУ в ходе обысков в Нацгвардии и "Укрбуде".