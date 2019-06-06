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06 июня 2019, четверг, 21:15 349
Политика 2019-06-06T21:15:52+03:00
Українські Новини
Предприятия должны быть возвращены: Кучма рассказал о снятии экономической блокады Донбасса

Предприятия должны быть возвращены: Кучма рассказал о снятии экономической блокады Донбасса

Бывший Президент (1994-2005), представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) Леонид Кучма считает, что экономическая блокада Донбасса может быть снята только при ряде условий, которые должны быть разработаны Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Нет никакой экономической блокады. Почитайте решение СНБО и указ Порошенко: это временный запрет перемещения грузов через линию разграничения. Какая это блокада? Сотни и тысячи людей ежедневно пересекают контрольные пункты. Такая проблема существует. Этот вопрос возникает на каждом заседании с той стороны, от России и ОРДЛО. Мы четко заявляем, что движение должно быть двусторонним. Если вы национализировали украинские предприятия, то сначала дайте ответ, когда собираетесь их возвращать", - сказал он.

На уточняющий вопрос о том, какими должны быть конкретные шаги для отмены временного запрета на перевоз грузов через линию разграничения, Кучма прямо не ответил.

"Должно пройти заседание СНБО, на котором должно быть дано всем поручение, в первую очередь Кабинету Министров, разработать план необходимых действий с нашей и той стороны, чтобы этот вопрос решить", - сказал он.

На уточнение, является ли возвращение предприятий украинским собственникам обязательным условием, Кучма также прямо не ответил.

"Предприятия обязательно должны быть возвращены. Может, я не должен это говорить, у некоторых бизнесменов нет желания забирать их. Потому что они доведены до такого состояния. Им скажут забирать, но что с ними делать? Мы видим по картинкам, в каком состоянии находятся много больших предприятий", - сказал он.

На вопрос о том, каким может быть выход из этой ситуации, Кучма ответил, что необходимо проведение аудита, в том числе международного.

При этом он подчеркнул, что контактная группа не принимает решения, не может отменить указ Президента, а лишь обсуждает существующие проблемы.

Соответственно, по мнению Кучмы, решение должно быть принято Советом национальной безопасности и обороны.

Как сообщали Українськi Новини, Кучма заявляет, что инициатива о запрете ответного огня на Донбассе касается очевидных провокаций, совершаемых из районов с гражданскими объектами.

Бывший Президент Петр Порошенко в ответ на инициативу запрета ответного огня на Донбассе призвал четко определить красные линии, за которыми наступает капитуляция.

На переговорах в Минске Кучма возглавил украинскую часть ТКГ.

Ранее Кучма заявлял о намерении инициировать перемирие на Донбассе на время уборки урожая.

Больше новостей о: Минские соглашения Леонид Кучма ТКГ Экономическая блокада Донбасса

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