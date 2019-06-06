Колишній Президент (1994-2005), представник України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) Леонід Кучма вважає, що економічна блокада Донбасу може бути знята лише за певних умов, які повинні бути розроблені Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Немає ніякої економічної блокади. Почитайте рішення РНБО і указ Порошенка: це тимчасова заборона переміщення вантажів через лінію розмежування. Яка це блокада? Сотні й тисячі людей щодня перетинають контрольні пункти. Така проблема існує. Це питання виникає на кожному засіданні з того боку, від Росії та ОРДЛО. Ми чітко заявляємо, що рух має бути двостороннім. Якщо ви націоналізували українські підприємства, то спочатку дайте відповідь, коли збираєтеся їх повертати", - сказав він.

На уточнююче питання про те, якими мають бути конкретні кроки для скасування тимчасової заборони на перевезення вантажів через лінію розмежування, Кучма прямо не відповів.

"Має пройти засідання РНБО, на якому має бути дано всім доручення, насамперед Кабінету Міністрів, розробити план необхідних дій з нашої та тієї сторони, щоб це питання вирішити", - сказав він.

На уточнення, чи є повернення підприємств українським власникам обов'язковою умовою, Кучма також прямо не відповів.

"Підприємства обов'язково мають бути повернуті. Може, я не повинен це говорити, у деяких бізнесменів немає бажання забирати їх. Тому що вони доведені до такого стану. Їм скажуть забирати, але що з ними робити? Ми бачимо по картинках, в якому стані знаходяться багато великих підприємств", - сказав він.

На питання про те, яким може бути вихід із цієї ситуації, Кучма відповів, що необхідно проведення аудиту, в тому числі міжнародного.

При цьому він підкреслив, що контактна група не приймає рішення, не може скасувати указ Президента, а лише обговорює існуючі проблеми.

Відповідно, на думку Кучми, рішення має бути прийнято Радою національної безпеки і оборони.

Як повідомляли Українські Новини, Кучма заявляє, що ініціатива щодо заборони вогню у відповідь на Донбасі стосується очевидних провокацій, що здійснюються з районів з цивільними об'єктами.

Колишній Президент Петро Порошенко у відповідь на ініціативу заборони вогню у відповідь на Донбасі закликав чітко визначити червоні лінії, за якими настає капітуляція.

На переговорах у Мінську Кучма очолив українську частину ТКГ.

Раніше Кучма заявляв про намір ініціювати перемир'я на Донбасі на час збирання врожаю.