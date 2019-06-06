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06 червня 2019, четвер, 07:00 17
ЗМІ 2019-06-06T08:45:01+03:00
Українські Новини
Сьогодні "четверта влада" відзначає своє професійне свято

Сьогодні "четверта влада" відзначає своє професійне свято

Сьогодні день Журналіста. Фото: Українське фото.
Сьогодні день Журналіста. Фото: Українське фото.

25 років тому, указом президента України Леоніда Кравчука, було затверджене "професійне свято працівників засобів масової інформації — День журналіста". 6 червня в якості дати було обрано також з важливого приводу - Національна спілка журналістів України, переважною більшістю голосів у Брюсселі, була прийнята до лав Міжнародної федерації журналістів — найбільшої в світі організації професійних працівників ЗМІ.

З кожним роком престиж і одночасно небезпека професії медійників зростає. Як повідомляли Українські Новини раніше, тільки в травні цього року зафіксовано 7 нападів на журналістів, в той же час як з початку року постраждали 23 журналіста.

Всього за 2017 і 2018 роки було зафіксовано 175 фізичних атак на журналістів. При цьому, належної уваги з боку правоохоронних органів до злочинів проти працівників ЗМІ немає - більшість з них залишаються нерозкритими і навіть не потрапляють до суду.

Як повідомляли Українські Новини раніше, за станом на березень 2019 року, жодна людина по справі Шеремета не був заарештований.

Більш того, через 20 років розслідування по справі Гонгадзе так і не зрушило з мертвої точки.

Правозахисна організація Human Rights Watch також фіксує тотальну безкарність злочинів проти журналістів в Україні.

"Журналісти - не вороги, з якими треба боротися, а експерти, від яких можна почути конструктивну критику, з якими треба вести діалог, щоб змінити ситуацію на краще", - зазначила Таня Купер, координатор організації.
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