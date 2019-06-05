МВД пересмотрит дела полицейских, восстановившихся после увольнения

Министерство внутренних дел намерено пересмотреть дела полицейских, которые не прошли аттестацию, были уволены, но восстановились.\r\nОб этом журналистам сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.\r\n"Мы пересмотрим дела тех, кто возобновился. Те, кто не прошел переаттестацию, но восстановились (на работе)", - сказал он.\r\nПо его словам, двое полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка в Киевской области, не прошли такую переаттестацию, были уволены из органов, но восстановились по решению судов.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Аваков не намерен уходить в отставку из-за убийства полицейскими 5-летнего мальчика в Киевской области.\r\nРанее Аваков и Князев встретились с семьей 5-летнего Кирилла, убитого полицейским.\r\nТакже петиция за отставку Авакова собрала половину необходимого количества подписей всего за 2 дня.\r\nГолосеевский районный суд Киева арестовал 2 полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком Киевской области.\r\nТем временем Князев не намерен подавать в отставку.