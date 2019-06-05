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05 июня 2019, среда, 14:45 1152
Силовые структуры 2019-06-05T14:45:19+03:00
Українські Новини
МВД пересмотрит дела полицейских, восстановившихся после увольнения

МВД пересмотрит дела полицейских, восстановившихся после увольнения

Министерство внутренних дел намерено пересмотреть дела полицейских, которые не прошли аттестацию, были уволены, но восстановились.

Об этом журналистам сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Мы пересмотрим дела тех, кто возобновился. Те, кто не прошел переаттестацию, но восстановились (на работе)", - сказал он.

По его словам, двое полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка в Киевской области, не прошли такую переаттестацию, были уволены из органов, но восстановились по решению судов.

Как сообщали Українськi Новини, Аваков не намерен уходить в отставку из-за убийства полицейскими 5-летнего мальчика в Киевской области.

Ранее Аваков и Князев встретились с семьей 5-летнего Кирилла, убитого полицейским.

Также петиция за отставку Авакова собрала половину необходимого количества подписей всего за 2 дня.

Голосеевский районный суд Киева арестовал 2 полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

Тем временем Князев не намерен подавать в отставку.

Больше новостей о: МВД Переаттестация пересмотр дела Восстановление в должности

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