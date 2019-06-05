МВС перегляне справи поліцейських, які поновились після звільнення

Міністерство внутрішніх справ має намір переглянути справи поліцейських, які не пройшли атестацію, були звільнені, але потім поновилися.\r\nПро це журналістам повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.\r\n"Ми переглянемо справи тих, хто поновився. Ті, хто не пройшов переатестацію, але поновилися (на роботі)", - сказав він.\r\nЗ його слів, двоє поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річної дитини в Київській області, не пройшли таку переатестацію, були звільнені з органів, але поновилися за рішенням судів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Аваков не має наміру йти у відставку через вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика у Київській області.\r\nРаніше Аваков і Князєв зустрілися з родиною 5-річного Кирила, вбитого поліцейським.\r\nПетиція за відставку Авакова зібрала половину необхідної кількості підписів всього за 2 дні.\r\nГолосіївський районний суд Києва заарештував 2 поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річної дитини в Переяслав-Хмельницькому Київської області.\r\nТим часом Князєв не має наміру подавати у відставку.