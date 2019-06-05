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05 червня 2019, середа, 14:45 23
Силові структури 2019-06-05T17:00:03+03:00
Українські Новини
МВС перегляне справи поліцейських, які поновились після звільнення

МВС перегляне справи поліцейських, які поновились після звільнення

Міністерство внутрішніх справ має намір переглянути справи поліцейських, які не пройшли атестацію, були звільнені, але потім поновилися.

Про це журналістам повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Ми переглянемо справи тих, хто поновився. Ті, хто не пройшов переатестацію, але поновилися (на роботі)", - сказав він.

З його слів, двоє поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річної дитини в Київській області, не пройшли таку переатестацію, були звільнені з органів, але поновилися за рішенням судів.

Як повідомляли Українські Новини, Аваков не має наміру йти у відставку через вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика у Київській області.

Раніше Аваков і Князєв зустрілися з родиною 5-річного Кирила, вбитого поліцейським.

Петиція за відставку Авакова зібрала половину необхідної кількості підписів всього за 2 дні.

Голосіївський районний суд Києва заарештував 2 поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річної дитини в Переяслав-Хмельницькому Київської області.

Тим часом Князєв не має наміру подавати у відставку.

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