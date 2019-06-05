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05 червня 2019, середа, 11:35 23
Силові структури 2019-06-05T11:40:05+03:00
Українські Новини
Князєв не має наміру подавати у відставку, - джерело

Князєв не має наміру подавати у відставку, - джерело

Голова Національної поліції Сергій Князєв
Голова Національної поліції Сергій Князєв

Голова Національної поліції Сергій Князєв не має наміру подавати у відставку через скандал із підозрою поліцейських у вбивстві 5-річної дитини в Київській області.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Нацполіціі.

"А який сенс? У нас щодня має хтось подавати у відставку?" - сказав співрозмовник.

З його слів, Князєв виконує свої обов'язки і пообіцяв, що винні у вбивстві дитини понесуть справедливе покарання.

Співрозмовник агентства повідомив, що через те, що сталося, Князєв звільнив начальника поліції Київської області Дмитра Ценова.

Як повідомляли Українські Новини, Голосіївський районний суд Києва заарештував 2 поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річної дитини в Переяслав-Хмельницькому Київської області.

Також Аваков і Князєв зустрілися з родиною 5-річного Кирила, вбитого поліцейським.

Через смерть пораненого хлопчика в Переяслав-Хмельницькому усунули керівників поліції.

Тим часом петиція за відставку Авакова зібрала половину необхідної кількості підписів лише за 2 дні.

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