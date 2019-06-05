Князєв не має наміру подавати у відставку, - джерело

Голова Національної поліції Сергій Князєв не має наміру подавати у відставку через скандал із підозрою поліцейських у вбивстві 5-річної дитини в Київській області.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в Нацполіціі.\r\n"А який сенс? У нас щодня має хтось подавати у відставку?" - сказав співрозмовник.\r\nЗ його слів, Князєв виконує свої обов'язки і пообіцяв, що винні у вбивстві дитини понесуть справедливе покарання.\r\nСпіврозмовник агентства повідомив, що через те, що сталося, Князєв звільнив начальника поліції Київської області Дмитра Ценова.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Голосіївський районний суд Києва заарештував 2 поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річної дитини в Переяслав-Хмельницькому Київської області.\r\nТакож Аваков і Князєв зустрілися з родиною 5-річного Кирила, вбитого поліцейським.\r\nЧерез смерть пораненого хлопчика в Переяслав-Хмельницькому усунули керівників поліції.\r\nТим часом петиція за відставку Авакова зібрала половину необхідної кількості підписів лише за 2 дні.