Гривна на межбанке укрепился на 10 копеек

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 27 коп. в пятницу укрепился на 10 коп. до 26,85 UAH\/USD.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.\r\nПо их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,97-27,02 UAH\/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 26,80-26,83 UAH\/USD, после чего установились на уровне 26,84-26,88 UAH\/USD.\r\nВ пятницу НБУ не проводил валютный аукцион.\r\nС начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 3,14% с 27,72 UAH\/USD до 26,85 UAH\/USD.\r\nВ 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.\r\nКак сообщали Українські Новини, доллар взлетел еще на 18 копеек, а евро - почти на 30 в четверг.\r\nРанее официальный курс гривны рухнул почти на 30 копеек.\r\nТем временем, обвал гривны на межбанке продолжается третий день подряд.