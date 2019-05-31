Гривна на межбанке укрепился на 10 копеек

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 27 коп. в пятницу укрепился на 10 коп. до 26,85 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,97-27,02 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 26,80-26,83 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,84-26,88 UAH/USD.

В пятницу НБУ не проводил валютный аукцион.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 3,14% с 27,72 UAH/USD до 26,85 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, доллар взлетел еще на 18 копеек, а евро - почти на 30 в четверг.

Ранее официальный курс гривны рухнул почти на 30 копеек.

Тем временем, обвал гривны на межбанке продолжается третий день подряд.