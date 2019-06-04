Міжбанк знижує курс гривні другий день поспіль

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 22 коп. у вівторок знизився на 6 коп. до 27,13 UAH\/USD.\r\nПро це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.\r\nЗ їхніх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,20-27,23 UAH\/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 27,23-27,25 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 27,11-27,15 UAH\/USD.\r\nУ вівторок НБУ не проводив валютний аукціон.\r\nВід початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 2,13% з 27,72 UAH\/USD до 27,13 UAH\/USD.\r\nУ 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, гривня на міжбанку подолала позначку в 27 UAH\/USD.\r\nНБУ від покупки перейшов до продажу валют на міжбанку.\r\nКурс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 27 коп. в п'ятницю зміцнився на 10 коп. до 26,85 UAH\/USD.\r\nТим часом голова Ради Національного банку україни Богдан Данилишин зазначає, що за 3 літніх місяці Україна має виплатити зовнішніх боргів на 1,8 млрд доларів, а окремо у вересні – 1,7 млрд доларів.