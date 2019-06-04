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04 червня 2019, вівторок, 19:25 9
Фінанси 2019-06-04T20:00:01+03:00
Українські Новини
Міжбанк знижує курс гривні другий день поспіль

Міжбанк знижує курс гривні другий день поспіль

Гривні і долари.
Гривні і долари.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 22 коп. у вівторок знизився на 6 коп. до 27,13 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їхніх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,20-27,23 UAH/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 27,23-27,25 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,11-27,15 UAH/USD.

У вівторок НБУ не проводив валютний аукціон.

Від початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 2,13% з 27,72 UAH/USD до 27,13 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, гривня на міжбанку подолала позначку в 27 UAH/USD.

НБУ від покупки перейшов до продажу валют на міжбанку.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 27 коп. в п'ятницю зміцнився на 10 коп. до 26,85 UAH/USD.

Тим часом голова Ради Національного банку україни Богдан Данилишин зазначає, що за 3 літніх місяці Україна має виплатити зовнішніх боргів на 1,8 млрд доларів, а окремо у вересні – 1,7 млрд доларів.

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