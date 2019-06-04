На месте Авакова я бы ушла в отставку, - бывшая глава Нацполиции Деканоидзе

Экс-глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе прокомментировала трагедию, которая произошла в Переяславе-Хмельницком, где был убит пятилетний мальчик и в убийстве подозревают полицейских. Об этом сообщает BBC-Украина

"Если бы я была начальником Нацполиции или министром, я бы смотрела на это с точки зрения моральной и политической ответственности - я бы ушла", - сказала Деканоидзе.

Что касается критики реформы полиции, которая усилилась в последние дни, экс-глава Нацполиции отметила, что не считает изменения, которые произошли в правоохранительных органах, полноценной реформой.

"Я не думаю, что это вообще реформа. Ведь всякая реформа, которая не завершена, является полуфабрикатом, а не реформой", - пояснила она.

По словам Деканоидзе, после 2015-2016 годов, когда в Украине появилась патрульная полиция, никаких дальнейших изменений в реформировании правоохранительной системы не произошло.

Тем временем, петиция за отставку Авакова собрала половину необходимого количества подписей всего за 2 дня.

Ранее умер 5-летний ребенок, раненный полицейскими под Киевом. Из-за смерти раненного мальчика в Переяслав-Хмельницком отстранили руководителей полиции.

Глава полиции Киевской области подал в отставку и просится в ООС из-за смерти ребенка.

Возмущенная толпа устроила беспорядки у МВД в Киеве из-за убийства ребенка полицейскими.