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04 июня 2019, вторник, 11:21 986
Судебная власть 2019-06-04T12:01:15+03:00
Українські Новини
Подозреваемого в убийстве 5-летнего ребенка полицейского арестовали

Подозреваемого в убийстве 5-летнего ребенка полицейского арестовали

Подозреваемый в убийстве мальчика полицейский. Фото: Громадське
Подозреваемый в убийстве мальчика полицейский. Фото: Громадське

Сегодня, 4 июня, Голосеевский суд Киева взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога подозреваемого в убийстве пятилетнего ребенка под Киевом полицейского Ивана Приходько. Об этом сказала судья Наталья Чередниченко, передают Українськi Новини.

Она удовлетворила ходатайство прокуратуры и избрала подсудимому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Ходатайство защиты об освобождении подозреваемого под домашний арест суд отклонил.

После ареста Приходько суд приступил к избранию меры пресечения для второго фигуранта дела - полицейского Владимира Петровца.

Как сообщали Українські Новини, подозреваемый в убийстве 5-летнего ребенка полицейский Приходько отрицает вину.

Ранее дело о гибели мальчика под Киевом переквалифицировали на умышленное убийство.

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