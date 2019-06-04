Подозреваемого в убийстве 5-летнего ребенка полицейского арестовали

Сегодня, 4 июня, Голосеевский суд Киева взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога подозреваемого в убийстве пятилетнего ребенка под Киевом полицейского Ивана Приходько. Об этом сказала судья Наталья Чередниченко, передают Українськi Новини.

Она удовлетворила ходатайство прокуратуры и избрала подсудимому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Ходатайство защиты об освобождении подозреваемого под домашний арест суд отклонил.

После ареста Приходько суд приступил к избранию меры пресечения для второго фигуранта дела - полицейского Владимира Петровца.

Как сообщали Українські Новини, подозреваемый в убийстве 5-летнего ребенка полицейский Приходько отрицает вину.

Ранее дело о гибели мальчика под Киевом переквалифицировали на умышленное убийство.