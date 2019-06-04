Підозрюваного у вбивстві 5-річної дитини поліцейського заарештували

Сьогодні, 4 червня, Голосіївський суд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави підозрюваного у вбивстві п'ятирічної дитини під Києвом поліцейського Івана Приходька. Про це сказала суддя Наталія Чередніченко, передають Українські Новини.\r\nВона задовольнила клопотання прокуратури й обрала підсудному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб.\r\nКлопотання захисту про звільнення підозрюваного під домашній арешт суд відхилив.\r\nПісля арешту Приходька суд приступив до обрання запобіжного заходу для другого фігуранта справи - поліцейського Володимира Петровця.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, підозрюваний у вбивстві 5-річної дитини поліцейський Приходько заперечує провину.\r\nРаніше справу про загибель хлопчика під Києвом перекваліфікували на умисне вбивство.