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04 червня 2019, вівторок, 11:21 52
Судова влада 2019-06-04T13:30:03+03:00
Українські Новини
Підозрюваного у вбивстві 5-річної дитини поліцейського заарештували

Підозрюваного у вбивстві 5-річної дитини поліцейського заарештували

Підозрюваний у вбивстві хлопчика поліцейський. Фото: Громадське
Підозрюваний у вбивстві хлопчика поліцейський. Фото: Громадське

Сьогодні, 4 червня, Голосіївський суд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави підозрюваного у вбивстві п'ятирічної дитини під Києвом поліцейського Івана Приходька. Про це сказала суддя Наталія Чередніченко, передають Українські Новини.

Вона задовольнила клопотання прокуратури й обрала підсудному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб.

Клопотання захисту про звільнення підозрюваного під домашній арешт суд відхилив.

Після арешту Приходька суд приступив до обрання запобіжного заходу для другого фігуранта справи - поліцейського Володимира Петровця.

Як повідомляли Українські Новини, підозрюваний у вбивстві 5-річної дитини поліцейський Приходько заперечує провину.

Раніше справу про загибель хлопчика під Києвом перекваліфікували на умисне вбивство.

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