Дело о гибели мальчика под Киевом переквалифицировали на умышленное убийство

Прокуратура Киевской области переквалифицировала дело о гибели 5-летнего мальчика с неосторожного убийства на умышленное убийство.\r\nОб этом говорится в сообщении прокуратуры, передают Українськi Новини.\r\nДействия сотрудников полиции квалифицируются по п. 2, п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).\r\nВо вторник суд изберет двум подозреваемым полицейским меру пресечения.\r\nСледствие просит для них исключительно арест.\r\nКак сообщали Українськi Новини, полиция установила, что 31 мая около 16 часов четверо несовершеннолетних детей гуляли рядом с местом своего проживания. Во время отдыха 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.\r\nПозже медики обнаружили у ребенка проникающие огнестрельные повреждения головы.\r\nУчитывая полученную информацию от медиков, полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого на расстоянии 70-150 м обнаружили гильзы от патронов Флобера, стаканчики и банки. Было установлено, что к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку могут быть причастны два работника Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ ЧП в Киевской области.\r\nРанее полицейским, стрелявшим в ребенка, объявили о подозрении в хулиганстве.