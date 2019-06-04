Дело о гибели мальчика под Киевом переквалифицировали на умышленное убийство

Прокуратура Киевской области переквалифицировала дело о гибели 5-летнего мальчика с неосторожного убийства на умышленное убийство.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры, передают Українськi Новини.

Действия сотрудников полиции квалифицируются по п. 2, п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

Во вторник суд изберет двум подозреваемым полицейским меру пресечения.

Следствие просит для них исключительно арест.

Как сообщали Українськi Новини, полиция установила, что 31 мая около 16 часов четверо несовершеннолетних детей гуляли рядом с местом своего проживания. Во время отдыха 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.

Позже медики обнаружили у ребенка проникающие огнестрельные повреждения головы.

Учитывая полученную информацию от медиков, полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого на расстоянии 70-150 м обнаружили гильзы от патронов Флобера, стаканчики и банки. Было установлено, что к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку могут быть причастны два работника Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ ЧП в Киевской области.

Ранее полицейским, стрелявшим в ребенка, объявили о подозрении в хулиганстве.