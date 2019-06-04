подписаться на рассылку
26.65 27
29.5 30.15
˟
04 июня 2019, вторник, 10:22 2146
Судебная власть 2019-06-04T11:26:29+03:00
Українські Новини
Дело о гибели мальчика под Киевом переквалифицировали на умышленное убийство

Дело о гибели мальчика под Киевом переквалифицировали на умышленное убийство

Пятилетний Кирилл из Переяслава-Хмельницкого. Фото: 112
Пятилетний Кирилл из Переяслава-Хмельницкого. Фото: 112

Прокуратура Киевской области переквалифицировала дело о гибели 5-летнего мальчика с неосторожного убийства на умышленное убийство.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры, передают Українськi Новини.

Действия сотрудников полиции квалифицируются по п. 2, п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

Во вторник суд изберет двум подозреваемым полицейским меру пресечения.

Следствие просит для них исключительно арест.

Как сообщали Українськi Новини, полиция установила, что 31 мая около 16 часов четверо несовершеннолетних детей гуляли рядом с местом своего проживания. Во время отдыха 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.

Позже медики обнаружили у ребенка проникающие огнестрельные повреждения головы.

Учитывая полученную информацию от медиков, полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого на расстоянии 70-150 м обнаружили гильзы от патронов Флобера, стаканчики и банки. Было установлено, что к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку могут быть причастны два работника Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ ЧП в Киевской области.

Ранее полицейским, стрелявшим в ребенка, объявили о подозрении в хулиганстве.

Больше новостей о: Убийство Полицейские Смерть ребенка Убийство ребенка в Переяслав-Хмельницком

Архив
Новости
Количество попыток воровства денег клиентов увеличивается, - эксперты 14:03
Пресс-служба Нацполиции призналась, что ездит на авто с проблесковыми маячками, хотя не имеет на это права 14:02 Документ
Дэвид Линч получит первый Оскар в жизни 14:02
В последнюю неделю весны корью заболели больше тысячи человек 14:00
Западный инвестор в Украине сталкивается с рисками непрозрачных правил игры и неликвидности рынка, - Топчишвили 14:00
больше новостей
Мощные ливни с градом и шквалами: синоптик предупредила об опасной погоде в начале недели 06:00 Карта
Мосийчук подрался с Ляшко и ударил его тростью по лбу перед уходом из "радикалов" 18:45
Были без сознания пьяны: бабушка раненого мальчика заявила, что полицейские признали свою вину 19:57
Сегодня выйдет заключительная серия "Чернобыля". Где смотреть 06:01
Ярош назвал партию, по списку которой пойдет на досрочные выборы Рады 12:12
больше новостей
Дела против Порошенко по заявлениям Портнова имеют правовую перспективу, - Труба 10:41
Полицейским, которые ранили пятилетнего мальчика под Киевом, смягчили обвинение 08:00
Мосийчук подрался с Ляшко и ударил его тростью по лбу перед уходом из "радикалов" 18:45
Супрун не собирается уезжать из Украины даже в случае отставки с должности 17:54
"Национальный Корпус" инициирует объединение патриотов, националистов и ветеранов в единый фронт, – Билецкий 17:09
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok