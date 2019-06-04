подписаться на рассылку
26.65 27
29.5 30.15
˟
04 июня 2019, вторник, 10:52 2408
Судебная власть 2019-06-04T11:37:41+03:00
Українські Новини
Подозреваемый в убийстве 5-летнего ребенка полицейский Приходько отрицает вину

Подозреваемый в убийстве 5-летнего ребенка полицейский Приходько отрицает вину

Нацполиция. Фото: vesti-ukr.com
Нацполиция. Фото: vesti-ukr.com

Подозреваемый в убийстве 5-летнего ребенка Кирилла Тлявова полицейский Иван Приходько отрицает вину.

Об этом он сказал на заседании Голосеевского районного суда Киева, передают Українськi Новини.

Полицейский отрицает, что стрелял в направлении ребенка.

"Я сам отец 2 детей, я понимаю это горе... Прошу разобраться в данной ситуации... Я не стрелял в том направлении", - заявил подсудимый.

Он просит суд не помещать его под стражу.

Адвокат Приходько заявил суду, что сторона обвинения не доказала причастность его подзащитного к этому преступлению.

В частности, он отметил, что в материалах суда говорится, что свидетель преступления по фамилии Кривошея также осуществлял выстрелы, но ему не сообщено о подозрении.

Защитник просит провести дополнительные следственные эксперименты, чтобы определить, кто именно из фигурантов дела совершил смертоносный выстрел.

Как сообщали Українськi Новини, дело о гибели мальчика под Киевом переквалифицировали на умышленное убийство.

Тем временем, глава полиции Киевской области подал в отставку и просится в ООС из-за смерти ребенка.

Отметим, 31 мая около 16 часов четверо несовершеннолетних детей гуляли рядом с местом своего проживания. Во время отдыха 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы. Позже установили наличие у ребенка проникающих огнестрельных повреждений головы.

В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в лечебное учреждение, где умер.

Больше новостей о: Полицейские Смерть ребенка Убийство ребенка Убийство ребенка в Переяслав-Хмельницком

Архив
Новости
Количество попыток воровства денег клиентов увеличивается, - эксперты 14:03
Пресс-служба Нацполиции призналась, что ездит на авто с проблесковыми маячками, хотя не имеет на это права 14:02 Документ
Дэвид Линч получит первый Оскар в жизни 14:02
В последнюю неделю весны корью заболели больше тысячи человек 14:00
Западный инвестор в Украине сталкивается с рисками непрозрачных правил игры и неликвидности рынка, - Топчишвили 14:00
больше новостей
Мощные ливни с градом и шквалами: синоптик предупредила об опасной погоде в начале недели 06:00 Карта
Мосийчук подрался с Ляшко и ударил его тростью по лбу перед уходом из "радикалов" 18:45
Были без сознания пьяны: бабушка раненого мальчика заявила, что полицейские признали свою вину 19:57
Сегодня выйдет заключительная серия "Чернобыля". Где смотреть 06:01
Ярош назвал партию, по списку которой пойдет на досрочные выборы Рады 12:12
больше новостей
Дела против Порошенко по заявлениям Портнова имеют правовую перспективу, - Труба 10:41
Полицейским, которые ранили пятилетнего мальчика под Киевом, смягчили обвинение 08:00
Мосийчук подрался с Ляшко и ударил его тростью по лбу перед уходом из "радикалов" 18:45
Супрун не собирается уезжать из Украины даже в случае отставки с должности 17:54
"Национальный Корпус" инициирует объединение патриотов, националистов и ветеранов в единый фронт, – Билецкий 17:09
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok