Подозреваемый в убийстве 5-летнего ребенка полицейский Приходько отрицает вину

Подозреваемый в убийстве 5-летнего ребенка Кирилла Тлявова полицейский Иван Приходько отрицает вину.\r\nОб этом он сказал на заседании Голосеевского районного суда Киева, передают Українськi Новини.\r\nПолицейский отрицает, что стрелял в направлении ребенка.\r\n"Я сам отец 2 детей, я понимаю это горе... Прошу разобраться в данной ситуации... Я не стрелял в том направлении", - заявил подсудимый.\r\nОн просит суд не помещать его под стражу.\r\nАдвокат Приходько заявил суду, что сторона обвинения не доказала причастность его подзащитного к этому преступлению.\r\nВ частности, он отметил, что в материалах суда говорится, что свидетель преступления по фамилии Кривошея также осуществлял выстрелы, но ему не сообщено о подозрении.\r\nЗащитник просит провести дополнительные следственные эксперименты, чтобы определить, кто именно из фигурантов дела совершил смертоносный выстрел.\r\nКак сообщали Українськi Новини, дело о гибели мальчика под Киевом переквалифицировали на умышленное убийство.\r\nТем временем, глава полиции Киевской области подал в отставку и просится в ООС из-за смерти ребенка.\r\nОтметим, 31 мая около 16 часов четверо несовершеннолетних детей гуляли рядом с местом своего проживания. Во время отдыха 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы. Позже установили наличие у ребенка проникающих огнестрельных повреждений головы.\r\nВ результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в лечебное учреждение, где умер.