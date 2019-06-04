Подозреваемый в убийстве 5-летнего ребенка полицейский Приходько отрицает вину

Подозреваемый в убийстве 5-летнего ребенка Кирилла Тлявова полицейский Иван Приходько отрицает вину.

Об этом он сказал на заседании Голосеевского районного суда Киева, передают Українськi Новини.

Полицейский отрицает, что стрелял в направлении ребенка.

"Я сам отец 2 детей, я понимаю это горе... Прошу разобраться в данной ситуации... Я не стрелял в том направлении", - заявил подсудимый.

Он просит суд не помещать его под стражу.

Адвокат Приходько заявил суду, что сторона обвинения не доказала причастность его подзащитного к этому преступлению.

В частности, он отметил, что в материалах суда говорится, что свидетель преступления по фамилии Кривошея также осуществлял выстрелы, но ему не сообщено о подозрении.

Защитник просит провести дополнительные следственные эксперименты, чтобы определить, кто именно из фигурантов дела совершил смертоносный выстрел.

Как сообщали Українськi Новини, дело о гибели мальчика под Киевом переквалифицировали на умышленное убийство.

Тем временем, глава полиции Киевской области подал в отставку и просится в ООС из-за смерти ребенка.

Отметим, 31 мая около 16 часов четверо несовершеннолетних детей гуляли рядом с местом своего проживания. Во время отдыха 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы. Позже установили наличие у ребенка проникающих огнестрельных повреждений головы.

В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в лечебное учреждение, где умер.