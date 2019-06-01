НБУ укрепил гривну к доллару с понедельника

В то время, как доллар и евро перед выходными взлетели в цене, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 июня, на 1,79 коп. до 26,8547 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 31 мая-2 июня, на 18,92 коп. до 26,8726 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3376,3285\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2685,4695\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2670,3826\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n246,9339\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n4,1073\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2994,5670\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, межбанк рекордно обвалил гривну сразу на 27 копеек. Также курс рубля в киевских обменниках продолжает расти. Ранее официальный курс гривны рухнул почти на 30 копеек.\r\nТем временем НБУ продолжает скупать валюту и на прошлой недели купил на межбанке 70 млн гривен.