НБУ укрепил гривну к доллару с понедельника

В то время, как доллар и евро перед выходными взлетели в цене

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 31 мая-2 июня, на 18,92 коп. до 26,8726 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3376,3285 100 долларов США 2685,4695 100 швейцарских франков 2670,3826 1000 иен 246,9339 10 российских рублей 4,1073 100 евро 2994,5670

Как сообщали Українські Новини, межбанк рекордно обвалил гривну сразу на 27 копеек. Также курс рубля в киевских обменниках продолжает расти. Ранее официальный курс гривны рухнул почти на 30 копеек.

Тем временем НБУ продолжает скупать валюту и на прошлой недели купил на межбанке 70 млн гривен.