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01 июня 2019, суббота, 08:00 26
Финансы 2019-06-01T08:19:51+03:00
Українські Новини
НБУ укрепил гривну к доллару с понедельника

НБУ укрепил гривну к доллару с понедельника

Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

В то время, как доллар и евро перед выходными взлетели в цене, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 июня, на 1,79 коп. до 26,8547 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 31 мая-2 июня, на 18,92 коп. до 26,8726 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3376,3285
100 долларов США 2685,4695
100 швейцарских франков 2670,3826
1000 иен 246,9339
10 российских рублей 4,1073
100 евро 2994,5670

Как сообщали Українські Новини, межбанк рекордно обвалил гривну сразу на 27 копеек. Также курс рубля в киевских обменниках продолжает расти. Ранее официальный курс гривны рухнул почти на 30 копеек.

Тем временем НБУ продолжает скупать валюту и на прошлой недели купил на межбанке 70 млн гривен.

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