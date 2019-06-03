Гривня на міжбанку обвалилася

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 10 коп. в понеділок знизився на 22 коп. до 27,07 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,88-26,93 UAH/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 27,06-27,10 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,05-27,08 UAH/USD.

У понеділок НБУ не проводив валютний аукціон.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 2,34% з 27,72 UAH/USD до 27,07 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, міжбанк рекордно обвалив гривню відразу на 27 копійок. Також курс рубля в київських обмінниках продовжує зростати. Раніше офіційний курс гривні впав майже на 30 копійок.

Тим часом НБУ продовжує скуповувати валюту і минулого тижня купив на міжбанку 70 млн гривень.

НБУ зміцнив гривню до долара з понеділка.