Офіційний курс гривні після зміцнення знову обвалився

Після незначного зміцнення в понеділок Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4 червня, на 10,01 коп. до 26,9548 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3 червня, на 1,79% до 26,8547 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3402,1284\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2695,4834\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2701,0376\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n248,8156\r\n\r\n\r\n10 російских рублів\r\n4,1118\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n3014,8982\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, міжбанк рекордно обвалив гривню відразу на 27 копійок. Також курс рубля в київських обмінниках продовжує зростати. Раніше офіційний курс гривні впав майже на 30 копійок.\r\nТим часом НБУ продовжує скуповувати валюту і минулого тижня купив на міжбанку 70 млн гривень.\r\nНБУ зміцнив гривню до долара з понеділка.