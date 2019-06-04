Офіційний курс гривні після зміцнення знову обвалився

Після незначного зміцнення в понеділок Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4 червня, на 10,01 коп. до 26,9548 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3 червня, на 1,79% до 26,8547 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3402,1284 100 доларів США 2695,4834 100 швейцарських франків 2701,0376 1000 ієн 248,8156 10 російских рублів 4,1118 100 євро 3014,8982

Як повідомляли Українські Новини, міжбанк рекордно обвалив гривню відразу на 27 копійок. Також курс рубля в київських обмінниках продовжує зростати. Раніше офіційний курс гривні впав майже на 30 копійок.

Тим часом НБУ продовжує скуповувати валюту і минулого тижня купив на міжбанку 70 млн гривень.

НБУ зміцнив гривню до долара з понеділка.