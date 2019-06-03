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  • "Не думаю, что новости не разошлись", - спикер Зеленского высказалась о недопуске журналистов на брифинг
03 июня 2019, понедельник, 17:57 292
Политика 2019-06-03T17:57:52+03:00
Українські Новини
"Не думаю, что новости не разошлись", - спикер Зеленского высказалась о недопуске журналистов на брифинг

"Не думаю, что новости не разошлись", - спикер Зеленского высказалась о недопуске журналистов на брифинг

Пресс-секретарь Президента Владимира Зеленского Юлия Мендель ответила на вопрос Українських Новин о проведении главой государства брифинга без 50 журналистов, пришедших его освещать.

"Мы очень разочарованы такой ситуацией. Это не делали специально. Мы не коммуникационные монстры, которые хотят спрятаться и выгнать людей, которые к нам пришли... Это не вопрос желания или нежелания. У Президента очень насыщенный график, и он дал брифинг тогда, когда смог дать. Я не думаю, что новости не разошлись. Мы сделали рассылку, будем пользоваться другими каналами онлайн", - ответила пресс-секретарь Президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Мендель добавила, что команда Зеленского обсудила сложившуюся ситуацию  и пытается найти инструмент, чтобы в будущем все медиа могли попасть на брифинг Президента.

"Рассматривается возможность аккредитации, как в Верховной Раде, чтобы ускорить проход. Но если при (бывшем Президенте Леониде) Кучме было 50 таких журналистов, то сейчас более 300. Их невозможно вместить, если каждый журналист будет приходить", - сообщила она.

Мендель попросила прощения у СМИ за эту "очень некрасивую ситуацию".

Она также заверила, что Зеленский не прячется от журналистов.

"Я тоже была в этой  шкуре, когда меня называли "агентом Кремля". Президент не прячется от медиа. Еженедельно он появляется на камерах и что-то комментирует... Он не хочет светиться на камеру, чтобы перерезать какую-то ленточку, открыть детский сад, потому что это не уровень Президента, но он не прячется", - сказала она.

По ее словам, через 100 дней президентства Зеленский планирует дать большую пресс-конференцию.

Также спикер Президента сообщила, что Администрация, возможно, будет переезжать, и сейчас этот вопрос решается, рассматриваются несколько локаций и ведутся подсчеты, чтобы это было экономически выгодно.

Как сообщали Українськi Новини, в понедельник Зеленский провел брифинг, несмотря на то, что не все журналисты, собравшиеся его освещать, успели пройти проверку охраны.

Брифинг был анонсирован на 13:00 на крыльце Администрации Президента без предварительной аккредитации, однако около 12:50 журналистов попросили выстроиться в очередь и пройти проверку в здании Администрации.

Когда брифинг начался, в очереди находились еще около 50 журналистов различных изданий.

Зеленский попросил журналиста не обращаться к нему "Владимир Александрович", а просто "Владимир".

Также Ляшко просит прокуратуру расследовать, как охрана Зеленского "избила" журналиста. Журналист Смирнов отрицает, что его избила охрана Зеленского, как заявляет Ляшко и некоторые СМИ.

Тем временем Зеленский назначил журналистку Мендель своим пресс-секретарем.

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