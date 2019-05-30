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30 мая 2019, четверг, 18:02 308 Документ
Кабмин 2019-05-30T18:08:07+03:00
Українські Новини
Зарплата Ревы в 10 раз превысила оклад за счет материальной помощи

Зарплата Ревы в 10 раз превысила оклад за счет материальной помощи

Андрей Рева
Андрей Рева

Заработная плата министра социальной политики Андрея Ревы, который недавно попал в скандал из-за жителей ОРДЛО, за апрель составила 122 тыс. гривен, его заместителей - от 59,2 тыс. до 154,7 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 81,1 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства социальной политики на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Реве в апреле, составила 122 097 гривен, из них должностной оклад составил 12 000 гривен, надбавка за выслугу лет - 6 000 гривен, надбавка за работу с секретными документами - 2 400 гривен, надбавка за интенсивность труда - 12 000 гривен, премия - 12 000 гривен, помощь на решение социально-бытовых вопросов - 58 613 гривен, отпускные - 3 971 гривну, командировочные - 14 653 гривны, индексация - 460 гривен.

Налоги и сборы составили 23 809 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Ольги Крентовской составила 121,1 тыс. гривен, заместителей Натальи Федорович - 59,2 тыс. гривен, Николая Шамбира - 82 тыс. гривен, Ларисы Поповой - 154,7 тыс. гривен, зарплата замминистра соцполитики по евроинтеграции Александры Чуркиной составила 131,4 тыс. гривен и госсекретаря Виктора Иванкевича - 81,1 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Рева задекларировал 802 тыс. гривен доходов за 2018 год.

В марте Рева получил зарплату в два раза меньше - почти 60 тыс. гривен.

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