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10 мая 2019, пятница, 13:46 1623 Документ
Кабмин 2019-05-10T13:48:09+03:00
Українські Новини
Фриз до сих пор не получает зарплату министра

Фриз до сих пор не получает зарплату министра

Ирина Фриз Фото: Agora.md
Ирина Фриз Фото: Agora.md

Министр по делам ветеранов Ирина Фриз, назначенная на должность еще в ноябре, до сих пор не получает заработную плату.

Об этом говорится в ответе Министерства по делам ветеранов на запрос Українських Новин.

"Министр по делам ветеранов, заместители министра и государственный секретарь Министерства по делам ветеранов зарплату не получали", - сказано в нем.

На данный момент у Фриз три заместителя: первый зам Григорий Галаган, замы Оксана Гаврилюк и Александр Терещенко.

Государственным секретарем министерства является Людмила Дараган.

При этом в министерстве уточнили, что рядовых сотрудников у них пока нет, а конкурсы на вакантные должности будут объявлены в ближайшее время.

Также собеседник агентства отметил, что руководству министерства не начисляется зарплата, поскольку еще продолжается юридическое согласование соответствующих документов, при этом он не смог уточнить, будет ли им позже начислена зарплата за этот период.

Как сообщали Українські Новини, в феврале был создан единый государственный реестр ветеранов войны.

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