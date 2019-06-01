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01 червня 2019, субота, 14:55 22
Кабмін 2019-06-01T18:00:03+03:00
Українські Новини
Від 12 до 120 тис. гривень: у кого з міністрів найбільша зарплата

Від 12 до 120 тис. гривень: у кого з міністрів найбільша зарплата

Засідання Кабінету Міністрів
Засідання Кабінету Міністрів

Міністр соціальної політики Андрій Рева отримав найбільшу зарплату серед членів Кабінету Міністрів у квітні.

Про це свідчать відповіді секретаріату уряду і міністерств на запити Українських Новин.

Так, зарплата Реви за квітень становила 122 тис. гривень, з яких більше половини суми - допомога на вирішення соціально-побутових питань та премія.

На другому місці міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який отримав 86,4 тис. гривень, на третьому - міністр закордонних справ Павло Клімкін, який недавно придбав квартиру за 3 млн гривень. Йому нарахували 61,4 тис. гривень.

Найнижча зарплата в Кабміні за квітень була у міністра інформаційної політики Юрія Стеця - 12,1 тис. гривень, виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун - 29,4 тис. гривень, міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика - 33,8 тис. гривень.

При цьому міністр у справах ветеранів Ірина Фріз зарплатню міністра не отримує досі.

Зарплата прем'єр-міністра Володимира Гройсмана за квітень склала 37,5 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у березні лідером по зарплаті в Кабміні був Аваков.

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