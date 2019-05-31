подписаться на рассылку
26.6 26.95
29.3 29.95
˟
31 мая 2019, пятница, 17:05 271 Документ
Силовые структуры 2019-05-31T17:06:12+03:00
Українські Новини
Замы Авакова в апреле получили огромные премии

Замы Авакова в апреле получили огромные премии

Арсен Аваков в Кабинете Министров
Арсен Аваков в Кабинете Министров

Зарплата министра внутренних дел Арсена Авакова, который за март получил больше всех министров, в апреле составила 86,4 тыс. гривен, его заместителей - от 101,7 тыс. до 147 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 88,8 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел на запрос Українських Новин.

Зарплата, начисленная Авакову в апреле, составила 86 391 гривну, в том числе должностной оклад - 16 000 гривен, надбавка за выслугу лет - 5 280 гривен, надбавка за интенсивность труда - 16 000 гривен, надбавка за работу с документами, составляющих государственную тайну, - 3 200 гривен, надбавка за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн - 3 200 гривен, индексация - 138 гривен, премия - 42 572 гривны.

Материальная помощь министру за апрель не начислялась.

Зарплата первого заместителя министра Сергея Ярового составила 143 тыс. гривен, заместителей Татьяны Ковальчук - 147 тыс. гривен, Вадима Трояна - 101,7 тыс. гривен, Сергея Гончарова - 146,8 тыс. гривен, госсекретаря Алексея Тахтая - 88,8 тыс. гривен.

Из указанных сумм премия Ярового составила 100 тыс. гривен, Ковальчук - 115 тыс. гривен, Трояна - 54 тыс. гривен, Гончарова - 114 тыс. гривен.

Кроме того, 1 295 гривен из зарплаты Трояна составила единоразовая денежная помощь, предусмотренная законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Как сообщали Українськi Новини, Аваков задекларировал 6 млн гривен доходов за 2018 год.

В марте министр получил более 75 тыс. гривен премии.

Больше новостей о: Кабмин Аваков Вадим Троян надбавки министрам к зарплате Зарплаты министров

Архив
Новости
Зеленский уволил председателя Госпогранслужбы Цигикала 17:32
Комитет кредиторов решил начать санацию крупнейшей государственной энергокомпании "Центрэнерго" 17:25
США прислали в Украину Кристину Квин на замену Йованович 17:19
В УПЦ заявляют о волне краж. За неделю ограблены пять храмов на Киевщине и Черниговщине 17:16
Гривна на межбанке укрепился на 10 копеек 17:10
больше новостей
Кто вы и как вас зовут?: Самые смешные моменты встречи Зеленского с руководством фракций Рады 10:15
Зеленский определился с кандидатом на должность своего спикера 12:32
Жара до +34 и грозы со шквалами: прогноз погоды на первый день лета 14:17
Зеленский назвал второго врага, с которым Украина ведет войну 19:30
Аграрная партия Украины будет участвовать в досрочных парламентских выборах 10:07
больше новостей
В Администрации Президента готовится отставка Луценко 14:10
Сенченко понимает риски для Украины на фоне кадрового вакуума, - военный эксперт Бадрак 12:33
Зарплата Ревы в 10 раз превысила оклад за счет материальной помощи 18:02 Документ
Коломойский через СНБО собирается похоронить рынок электроэнергии, - Голобуцкий 19:03
Кучухидзе Антон: досрочные выборы 2019 - шансы новых партий 09:55 Мнение
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok