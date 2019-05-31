Замы Авакова в апреле получили огромные премии

Зарплата министра внутренних дел Арсена Авакова, который за март получил больше всех министров, в апреле составила 86,4 тыс. гривен, его заместителей - от 101,7 тыс. до 147 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 88,8 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел на запрос Українських Новин.

Зарплата, начисленная Авакову в апреле, составила 86 391 гривну, в том числе должностной оклад - 16 000 гривен, надбавка за выслугу лет - 5 280 гривен, надбавка за интенсивность труда - 16 000 гривен, надбавка за работу с документами, составляющих государственную тайну, - 3 200 гривен, надбавка за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн - 3 200 гривен, индексация - 138 гривен, премия - 42 572 гривны.

Материальная помощь министру за апрель не начислялась.

Зарплата первого заместителя министра Сергея Ярового составила 143 тыс. гривен, заместителей Татьяны Ковальчук - 147 тыс. гривен, Вадима Трояна - 101,7 тыс. гривен, Сергея Гончарова - 146,8 тыс. гривен, госсекретаря Алексея Тахтая - 88,8 тыс. гривен.

Из указанных сумм премия Ярового составила 100 тыс. гривен, Ковальчук - 115 тыс. гривен, Трояна - 54 тыс. гривен, Гончарова - 114 тыс. гривен.

Кроме того, 1 295 гривен из зарплаты Трояна составила единоразовая денежная помощь, предусмотренная законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Как сообщали Українськi Новини, Аваков задекларировал 6 млн гривен доходов за 2018 год.

В марте министр получил более 75 тыс. гривен премии.