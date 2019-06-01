НБУ зміцнив гривню до долара з понеділка

В той час, як долар і євро перед вихідними злетіли в ціні, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3 червня, на 1,79 коп. до 26,8547 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nПопереднього торгового дня НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 31 травня-2 червня, на 18,92 коп. до 26,8726 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3376,3285\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2685,4695\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2670,3826\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n246,9339\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n4,1073\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2994,5670\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, міжбанк рекордно обвалив гривню відразу на 27 копійок. Також курс рубля в київських обмінниках продовжує зростати. Раніше офіційний курс гривні впав майже на 30 копійок.\r\nТим часом НБУ продовжує скуповувати валюту і минулого тижня купив на міжбанку 70 млн гривень.