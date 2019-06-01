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01 червня 2019, субота, 08:00 8
Фінанси 2019-06-01T08:20:41+03:00
Українські Новини
НБУ зміцнив гривню до долара з понеділка

НБУ зміцнив гривню до долара з понеділка

Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

В той час, як долар і євро перед вихідними злетіли в ціні, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3 червня, на 1,79 коп. до 26,8547 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Попереднього торгового дня НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 31 травня-2 червня, на 18,92 коп. до 26,8726 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3376,3285
100 доларів США 2685,4695
100 швейцарських франків 2670,3826
1000 ієн 246,9339
10 російських рублів 4,1073
100 євро 2994,5670

Як повідомляли Українські Новини, міжбанк рекордно обвалив гривню відразу на 27 копійок. Також курс рубля в київських обмінниках продовжує зростати. Раніше офіційний курс гривні впав майже на 30 копійок.

Тим часом НБУ продовжує скуповувати валюту і минулого тижня купив на міжбанку 70 млн гривень.

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