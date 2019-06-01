НБУ зміцнив гривню до долара з понеділка

В той час, як долар і євро перед вихідними злетіли в ціні

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Попереднього торгового дня НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 31 травня-2 червня, на 18,92 коп. до 26,8726 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3376,3285 100 доларів США 2685,4695 100 швейцарських франків 2670,3826 1000 ієн 246,9339 10 російських рублів 4,1073 100 євро 2994,5670

Як повідомляли Українські Новини, міжбанк рекордно обвалив гривню відразу на 27 копійок. Також курс рубля в київських обмінниках продовжує зростати. Раніше офіційний курс гривні впав майже на 30 копійок.

Тим часом НБУ продовжує скуповувати валюту і минулого тижня купив на міжбанку 70 млн гривень.