Доллар и евро перед выходными взлетели в цене

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 30 мая на 19,32 коп. до 27,0303 UAH/USD, курс покупки - на 16,95 коп. до 26,6554 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 16,41 коп. до 29,5868 UAH/EUR, курс продажи повысился на 16,74 коп. до 30,1249 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,6554 27,0303 29,5868 30,1249 3,68 4,22 Максимальный 26,8500 27,2000 29,8500 30,5000 4,00 5,00 Минимальный 26,2000 26,9000 29,0000 29,9500 2,50 4,05

Как сообщали Українські Новини, обвал гривны на межбанке продолжается третий день подряд.

Ранее официальный курс гривны рухнул почти на 30 копеек.