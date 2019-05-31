Доллар и евро перед выходными взлетели в цене

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 30 мая на 19,32 коп. до 27,0303 UAH\/USD, курс покупки - на 16,95 коп. до 26,6554 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 16,41 коп. до 29,5868 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 16,74 коп. до 30,1249 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n26,6554\r\n27,0303\r\n29,5868\r\n30,1249\r\n3,68\r\n4,22\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n26,8500\r\n27,2000\r\n29,8500\r\n30,5000\r\n4,00\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n26,2000\r\n26,9000\r\n29,0000\r\n29,9500\r\n2,50\r\n4,05\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, обвал гривны на межбанке продолжается третий день подряд.\r\nРанее официальный курс гривны рухнул почти на 30 копеек.