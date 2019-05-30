Новые стекла на пешеходном мосту закрыли забором от пешеходов

Новые детали защитного стекла нового пешеходного моста в Киеве, который открылся в воскресенье, 26 мая, и на котором в тот же день треснуло стекло, на всякий случай окружили забором. Об этом в Facebook сообщил журналист Игорь Рец, а также опубликовал выложил видео ограждений.

"По дороге на работу прошелся по новому мосту. Кличко реально смелые братья. Я бы не прыгал", - написал он в связи с прыжками братьев на мосту в день открытия.

Как сообщалось, полиция эвакуировала граждан с моста между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов и закрыла мост из-за треснувшего стекла на смотровой площадке.

Как сообщали Українські Новини, Кличко заявил, что основное стекло на пешеходном мосту не пострадало, треснула защитная оболочка. Также Кличко убежден, что стеклянный пол на пешеходном мосту лопнул из-за диверсии.

Ранее братья Кличко испытали на прочность стеклянный пол нового моста.