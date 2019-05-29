Шеф-редактор газеты "Эхо" Владимир Яцкевич: Газета может быть русскоязычной и патриотичной, а может быть украи

Вступающий в силу 16 июля 2019 года Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" создаст финансовые предпосылки для ущемления русскоязычных печатных изданий. Этот закон фактически запретил выпускать печатные СМИ на русском и других иностранных языках, кроме официальных языков Европейского Союза (ЕС), без одновременного выпуска равноценного тиража на украинском языке.

Своим мнением о нормах данного закона поделился заслуженный журналист Украины, шеф-редактор самой тиражной на Житомирщине областной общественно-деловой газеты "Эхо" Владимир Яцкевич в интервью Українським Новинам.

Как Вы оцениваете запрет издавать печатные СМИ на русском и других языках, кроме официальных языков ЕС, без выпуска аналогичного тиража на украинском языке?

Они (народные депутаты) придумали, что если газета издается на русском языке, то нужно давать такой же тираж на украинском. А куда его (украинский тираж) потом девать, в мусор выбрасывать? Естественно, украинский язык должен быть, никаких сомнений. Но навязывать прессе (подобные требования) недопустимо. Мы выпускаем газету, исходя из потребностей наших читателей, мы изучаем запросы читателей. Мне приходят письма мешками и с просьбами, и даже с требованиями... (какой должна быть газета). Выпускаем, исходя из того, какой продукт им (читателям) нужен.

Мы же честно налоги платим, больше 1 млн гривен в год. Потеряет газета - потеряет и государство. Станет на одного надежного налогоплательщика меньше. И не только наша газета оказалась в такой ситуации. А ведь тираж нашей газеты больше, чем вместе взятые тиражи других газет Житомирской области.

Кроме того, почему русскоязычные читатели должны быть лишены возможности читать газеты на родном языке? Это безумие какое-то! Роли не играет на каком языке будет выходить газета - она может быть и русскоязычной, и с патриотическим содержанием, защищающая интересы Украины, а может быть украиноязычной, но при этом антиукраинской направленности.

Я уверен, что по результатам заключения Венецианской комиссии этот закон будет признан дискриминационным.

Коллектив редакции газеты "Эхо". Фото: exo.net.ua

Будет ли спрос на украинский тираж Вашей газеты?

В свое время, когда я только начал выпускать газету ("Эхо"), я делал телепрограмму на украинском языке. И нашу газету в киоске почти никто не брал. А наши "соседи", была такая газета "Вечерний Житомир", выпускали газету с телепрограммой на русском языке - и ее расхватывали. Перевели и мы телепрограмму на русский, начала продаваться и наша газета в киосках полным ходом. Русскоязычных людей, например бывших военных, в Житомире очень много.

Тексты в нашей газете: половина на украинском, половина - на русском. Я считаю, что навязывать нам такие требования - это абсурд. У нас тираж "Эха" сегодня 30 тыс. экземпляров. Это значит мы должны еще 30 тыс. выпустить чисто на украинском языке? Арбсурд и только!

Тяжело сказать, будет ли покупаться чисто украиноязычный тираж. В Житомире вряд ли будет раскупаться газета только на украинском. Возможно (будет покупаться газета), в селах, там преимущественно украиноязычные жители. Однако основная масса наших читателей - жители именно Житомира. А если будет газета только на украинском, то мы, естественно, тираж потеряем. Это однозначно. Практически 100% украиноязычного тиража придется просто утилизировать.

Планируете ли повысить стоимость газеты и подписки? Сможет ли такой шаг компенсировать затраты на выпуск украинского тиража?

Повышение стоимости газеты в рознице и стоимости подписки абсолютно невозможно. Такие огромные затраты на выпуск двойного тиража (русского и украинского) невозможно окупить повышением розничной цены, нас не будут покупать. Хотя бы потому, что еще несколько лет назад 1 тонна газетной бумаги стоила 3 500 гривен, а на сегодняшний день стоимость 1 тонны - около 30 тыс. гривен. Почти в 10 раз выросла стоимость газетной бумаги. И еще при том, что весь украиноязычный тираж уйдет в макулатуру.

Предполагаете ли сокращать русский тираж, например, в целях экономии?

Уменьшать русский тираж бессмысленно. Все равно потери, которые нечем компенсировать. Если уже совсем "дойдем до ручки", то мы, конечно, перейдем полностью на украинский язык. Чисто технически это для нас не составит труда, совсем не сложно перевести материалы с русского на украинский. Но мы совершенно точно понесем большие финансовые потери из-за оттока читателей. По-любому попадаем в минус.

Хватит ли переходного периода для соблюдения норм данного закона (до 2022 года)?

Для успешных продаж украиноязычных газет в Житомире придется выселить всех русскоязычных житомирян, а их места заполнить украиноговорящими. Только так, другого выхода нет (смеется)! Потребитель ждет свой продукт, навязывать его силой бесполезно. Поэтому нет никакой разницы какая длительность переходного подготовительного периода. За 2 года (до 2022 года) житомиряне не станут поголовно украиноговорящими.

Если данные нормы закона останутся действующими, то у нас только 2 варианта. Плохой сразу и плохой с барахтаньем - или закрывать газету сразу, или перейти только на украинский тираж и все равно закрыть газету, но чуть позже из-за оттока читателей. Третьего варианта, к сожалению, нет. Промежуточный вариант - и русский, и украинский тираж одновременно - окупить невозможно. Ну хотя бы разрешили, чтобы половина материалов в номере были на украинском, а половина - на русском. А такой резкий переход гарантирует, что нас перестанут покупать совсем.

Какие издания разделяют Ваши взгляды и готовы поддержать Вашу газету?

Мы очень надеемся на поддержку Национального союза журналистов Украины (НСЖУ), чтобы собрать редакторов газет и коллективно обратиться в Конституционный Суд, к Президенту. К сожалению, есть важный нюанс - отсутствие полной солидарности и взаимной поддержки между редакторами печатных изданий нашей области и всей Украины. Так как процесс разгосударствления коммунальных изданий, ранее подчинявшихся местным администрациям и советам, в полной мере не завершен, многие из них остаются "карманными газетами". То есть, вынуждены прославлять власть. Мы же выживаем самостоятельно, а их подкармливали бюджетными деньгами. Поэтому взаимопонимания между нами нет, это не способствует сплоченности. Тем более, что каждый борется за подписчиков и конкуренция большая. Так не только у нас в Житомирской области, так по всей Украине. Может быть, когда разгосударствление завершится, и они станут финансово стабильными, то они (бывшие коммунальные издания) лучше начнут нас понимать и поддержат.

Какие шаги Вы намерены предпринять в украинском и международном правовом поле для защиты интересов газеты и своих читалей?

Основная надежда на председателя НСЖУ Сергея Томиленко. Возможно он сможет организовать нам (редакторам русскоязычных газет) встречу с новоизбранным Президентом Владимиром Зеленским. Потому как со старой властью говорить было бессмысленно, они нас не слышали и не хотели слышать. Возможно Зеленский помог бы нам, а мы бы помогли ему, учитывая какая серьезная информационная атака предпринимается против него.

Есть надежда, что языковой закон, который уже был обжалован в Конституционном Суде (КС), будет признан неконституционным. Но как известно, КС может рассматривать вопросы годами, а мы по отдельности вынуждены ждать. Коллективное обращение редакторов печатных изданий на имя Президента, которое мог бы организовать и поддержать НСЖУ, могло бы серьезно повлиять на ситуацию. Все-таки мы не "карманная пресса", а частная и самостоятельная - мы не спрашиваем про что и как писать. Если бы НСЖУ организовал и сплотил всех редакторов, необходимо было бы обратиться и в международные инстанции от имени всех средств массовой информации Украины.