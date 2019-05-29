Шеф-редактор житомирської газети "Ехо" не бачить майбутнього для видання через "мовний закон"

Шеф-редактор житомирської обласної громадсько-ділової газети "Ехо" Володимир Яцкевич впевнений у збитковості україномовних видань у разі виконання норм "мовного закону" про необхідність випускати аналогічний обсяг тиражу українською мовою, які повинні набути чинності в 2022 році.

Про це він заявив в інтерв'ю Українським Новинам.

Яцкевич додав, що в його виданні приблизно половина матеріалів виходить російською мовою, половина - українською, і вимога видавати до існуючого 30-тисячний тираж ще такий самий абсолютно україномовний він вважає абсурдним.

"У Житомирі навряд чи буде розкуповуватися газета тільки українською. Можливо, в селах, там переважно україномовні мешканці. Однак основна маса наших читачів - мешканці саме Житомира. А якщо буде газета тільки українською, то ми, природно, тираж втратимо. Це однозначно. Практично 100% україномовного накладу доведеться просто утилізувати", - сказав шеф-редактор газети "Эхо".

Він уточнив, що технічно не складно перевести матеріали з російської на українську мову, проте це спричинить за собою відтік читачів, а газета понесе великі фінансові втрати.

"Якщо ці норми закону залишаться чинними, то в нас тільки 2 варіанти. Поганий відразу і поганий з борсанням - або закривати газету відразу, або перейти тільки на український тираж і все одно закрити газету, але трохи пізніше через відтік читачів. Третього варіанту, на жаль, немає. Проміжний варіант - і російський, і український тираж одночасно - окупити неможливо. Ну хоча б дозволили, щоб половина матеріалів в номері були українською, а половина - російською. а такий різкий перехід гарантує, що нас перестануть купувати зовсім", - сказав Яцкевич.

Він також додав, що окупити витрати за рахунок значного підвищення цін видання також не зможуть, оскільки це призведе до різкого зниження продажів.

Як повідомляли Українські Новини, головний редактор газети "Сегодня" Ольга Гук-Дрьоміна вважає, що видання російськомовними виданнями паралельного україномовного накладу зробить їх нерентабельними. І Газета не планує скорочувати російськомовний тираж.

25 квітня Верховна Рада прийняла закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

15 травня закон підписав Президент Петро Порошенко, а сам закон за винятком деяких норм набуде чинності 16 липня.

Згідно з законом, дозволено видавати друковані ЗМІ російською та іншими іноземними мовами, крім офіційних мов Європейського Союзу, тільки за умови одночасного випуску аналогічного тиражу українською мовою з 16 січня 2022 року.