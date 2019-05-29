Саакашвили возвращается в Украину: прямая трансляция

В аэропорту "Борисполь" на встречу с экс-главой Одесской ОГА Михаилом Саакашвили, которому 28 мая президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство, собралось множество людей.

Саакашвили пообещал, что вернется в Украину вечером 29 мая; сегодня он получил в украинском посольстве в Варшаву удостоверение личности на возвращение в Украину.

"Громадське" ведет трансляцию из аэропорта Борисполь.

Напомним, Путин посоветовал Зеленскому вернуть Саакашвили украинский паспорт. В Госпогранслужбе заявили, что оснований для законного въезда Саакашвили в Украину нет.

26 июля 2017 года Петр Порошенко своим указом прекратил украинское гражданство Саакашвили. Позже Саакашвили давал Порошенко срок до второго тура на возвращение ему украинского гражданства, тогда как против него возобновили дело в Украине.

В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны.