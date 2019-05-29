подписаться на рассылку
26.2 26.55
29.05 29.7
˟
29 мая 2019, среда, 17:40 257
Политика 2019-05-29T17:40:22+03:00
Українські Новини
Саакашвили возвращается в Украину: прямая трансляция

Саакашвили возвращается в Украину: прямая трансляция

В аэропорту "Борисполь" на встречу с экс-главой Одесской ОГА Михаилом Саакашвили, которому 28 мая президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство, собралось множество людей.

Саакашвили пообещал, что вернется в Украину вечером 29 мая; сегодня он получил в украинском посольстве в Варшаву удостоверение личности на возвращение в Украину.

"Громадське" ведет трансляцию из аэропорта Борисполь.

Напомним, Путин посоветовал Зеленскому вернуть Саакашвили украинский паспорт. В Госпогранслужбе заявили, что оснований для законного въезда Саакашвили в Украину нет.

26 июля 2017 года Петр Порошенко своим указом прекратил украинское гражданство Саакашвили. Позже Саакашвили давал Порошенко срок до второго тура на возвращение ему украинского гражданства, тогда как против него возобновили дело в Украине.

В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны.

Больше новостей о: Михаил Саакашвили Гражданство Владимир Зеленский

Архив
Новости
Шеф-редактор житомирской газеты "Эхо" считает закон об украинском языке дискриминационным 19:41
Порошенко могут допросить об исчезновении мониторов и серверов из АП 19:21
Президент УАФ Павелко избран председателем Комитета УЕФА 19:15
Суд оправдал обвиняемого в растрате директора ЗТМК Сивака 19:00
Верховный Суд отказался рассматривать законность назначения Богдана главой АП 18:38
больше новостей
От 30-градусной жары до резкого похолодания: синоптик предупредила о смене погоды в большинстве областей 06:00 Карта
Вместо участковых Нацполиция вводит полицейских офицеров общин 10:41
Нет такого факта: Гройсман считает свое образование нормальным и отрицает дело НАБУ по нему 12:50
Во вторник евро резко подешевел 10:35
НАБУ открыло дело на чиновников МОН за злоупотребления с образованием Гройсмана 06:00
больше новостей
Александр Данилюк.
Серверы с секретной информацией из СНБО исчезли, - Данилюк 20:18
Вместо участковых Нацполиция вводит полицейских офицеров общин 10:41
Земля под "мостом Кличко" уже в аренде под стройку отеля и развлекательного центра 11:21
Андрей Сенченко заявил о выходе из партии "Батьківщина" 15:43
НАБУ открыло дело на чиновников МОН за злоупотребления с образованием Гройсмана 06:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok