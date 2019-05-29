После "проседания" рубль снова вырос в цене

В среду, 29 мая, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 29 мая вырос на 2 копейки и составил 3,63 гривен за 10 рублей, а курс продажи повысился на 1 копейку и составил 4,19 гривен за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс рубля в киевских обменниках на 29 мая:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,63\r\n4,19\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n3,99\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,50\r\n4,02\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанке падает второй день подряд. При этом после инаугурации Зеленского курс доллара упал на 15 копеек, а евро - на 19.\r\nПервый заместитель главы Совета НБУ Тимофей Милованов предположил, что Украине придется занимать средства под 30% годовых вместо нынешних 8-10% в преддверии ожиданий нового глобального кризиса и раскритиковал досрочные выборы.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nТем временем, гривна в среду обвалилась: официальный курс валют НБУ.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n