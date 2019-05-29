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29 мая 2019, среда, 11:42 823
Финансы 2019-05-29T11:43:03+03:00
Українські Новини
После "проседания" рубль снова вырос в цене

После "проседания" рубль снова вырос в цене

В среду, 29 мая, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 29 мая вырос на 2 копейки и составил 3,63 гривен за 10 рублей, а курс продажи повысился на 1 копейку и составил 4,19 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс рубля в киевских обменниках на 29 мая:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,63 4,19
Максимальный 3,99 5,00
Минимальный 2,50 4,02

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанке падает второй день подряд. При этом после инаугурации Зеленского курс доллара упал на 15 копеек, а евро - на 19.

Первый заместитель главы Совета НБУ Тимофей Милованов предположил, что Украине придется занимать средства под 30% годовых вместо нынешних 8-10% в преддверии ожиданий нового глобального кризиса и раскритиковал досрочные выборы.

Тем временем, гривна в среду обвалилась: официальный курс валют НБУ.

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