После "проседания" рубль снова вырос в цене

В среду, 29 мая, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 29 мая вырос на 2 копейки и составил 3,63 гривен за 10 рублей, а курс продажи повысился на 1 копейку и составил 4,19 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс рубля в киевских обменниках на 29 мая:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,63 4,19 Максимальный 3,99 5,00 Минимальный 2,50 4,02

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