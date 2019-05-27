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27 мая 2019, понедельник, 12:14 1231
Президент 2019-05-27T12:16:00+03:00
Українські Новини
У Зеленского против ликвидации "Укроборонпрома"

У Зеленского против ликвидации "Укроборонпрома"

Айварас Абромавичус. Фото: antikor
Айварас Абромавичус. Фото: antikor

Советник Президента Владимира Зеленского, бывший министр экономики Айварас Абромавичус против ликвидации государственного концерна "Укроборонпром", предложенной депутатами.

Об этом он сказал в ходе круглого стола, посвященного "Укроборонпрому", передают Українськi Новини.

"Надо остановить дискуссии о ликвидации "Укроборонпрома", - заявил он.

При этом Абромавичус подчеркнул, что выражает свою позицию, а не мнение Зеленского.

Экс-министр считает, что ликвидировать "Укроборонпром" не нужно, а необходимо провести аудит и сменить весь менеджмент.

При этом, по его мнению, менеджмент может быть гражданским, а не военным.

Как сообщали Українськi Новини, вместо "Укроборонпрома" создадут новый государственный орган. Бывший Президент Петр Порошенко заявил, что о схемах в "Укроборонпроме" не знал.

После этого Порошенко заявил о запуске международного аудита государственного концерна "Укроборонпром".

На аудит "Укроборонпрома" выделили 32 млн гривен, а Госбюро расследований добилось проведения экспертизы в "Укроборонпроме".

Больше новостей о: Айварас Абромавичус Укроборонпром Советник президента Коррупция в "Укроборонпроме"

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