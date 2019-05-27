У Зеленского против ликвидации "Укроборонпрома"

Советник Президента Владимира Зеленского, бывший министр экономики Айварас Абромавичус против ликвидации государственного концерна "Укроборонпром", предложенной депутатами.\r\nОб этом он сказал в ходе круглого стола, посвященного "Укроборонпрому", передают Українськi Новини.\r\n"Надо остановить дискуссии о ликвидации "Укроборонпрома", - заявил он.\r\nПри этом Абромавичус подчеркнул, что выражает свою позицию, а не мнение Зеленского.\r\nЭкс-министр считает, что ликвидировать "Укроборонпром" не нужно, а необходимо провести аудит и сменить весь менеджмент.\r\nПри этом, по его мнению, менеджмент может быть гражданским, а не военным.\r\nКак сообщали Українськi Новини, вместо "Укроборонпрома" создадут новый государственный орган. Бывший Президент Петр Порошенко заявил, что о схемах в "Укроборонпроме" не знал.\r\nПосле этого Порошенко заявил о запуске международного аудита государственного концерна "Укроборонпром".\r\nНа аудит "Укроборонпрома" выделили 32 млн гривен, а Госбюро расследований добилось проведения экспертизы в "Укроборонпроме".