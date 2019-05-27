У Зеленского против ликвидации "Укроборонпрома"

Советник Президента Владимира Зеленского, бывший министр экономики Айварас Абромавичус против ликвидации государственного концерна "Укроборонпром", предложенной депутатами.

Об этом он сказал в ходе круглого стола, посвященного "Укроборонпрому", передают Українськi Новини.

"Надо остановить дискуссии о ликвидации "Укроборонпрома", - заявил он.

При этом Абромавичус подчеркнул, что выражает свою позицию, а не мнение Зеленского.

Экс-министр считает, что ликвидировать "Укроборонпром" не нужно, а необходимо провести аудит и сменить весь менеджмент.

При этом, по его мнению, менеджмент может быть гражданским, а не военным.

Как сообщали Українськi Новини, вместо "Укроборонпрома" создадут новый государственный орган. Бывший Президент Петр Порошенко заявил, что о схемах в "Укроборонпроме" не знал.

После этого Порошенко заявил о запуске международного аудита государственного концерна "Укроборонпром".

На аудит "Укроборонпрома" выделили 32 млн гривен, а Госбюро расследований добилось проведения экспертизы в "Укроборонпроме".