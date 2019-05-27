У Зеленського проти ліквідації "Укроборонпрому"

Радник Президента Володимира Зеленського, колишній міністр економіки Айварас Абромавічус проти ліквідації державного концерну "Укроборонпром", запропонованої депутатами.\r\nПро це він сказав під час круглого столу, присвяченого "Укроборонпрому", передають Українські Новини.\r\n"Треба зупинити дискусії про ліквідацію "Укроборонпрому", - заявив він.\r\nПри цьому Абромавічус зауважив, що висловлює свою позицію, а не думку Зеленського.\r\nЕкс-міністр вважає, що ліквідувати "Укроборонпром" не потрібно, а необхідно провести аудит і змінити весь менеджмент.\r\nПри цьому, на його думку, менеджмент може бути цивільним, а не військовим.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, замість "Укроборонпрому" створять новий державний орган. Колишній Президент Петро Порошенко заявив, що про схеми в "Укроборонпромі" не знав.\r\nПісля цього Порошенко заявив про запуск міжнародного аудиту державного концерну "Укроборонпром".\r\nНа аудит "Укроборонпрому" виділили 32 млн гривень, а Держбюро розслідувань домоглося проведення експертизи в "Укроборонпромі".