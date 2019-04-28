Вместо "Укроборонпрома" создадут новый государственный орган

Заместитель секретаря Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Кривонос заявил, что вместо "Укроборонпрома" после его ликвидации будет создан новый государственный орган.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО, передают Українські Новини.

По его словам, принятие законопроекта по реформированию ГК "Укроборонпром" будет способствовать уменьшению коррупционных рисков в сфере ОПК.

Кривонос сообщил, что недавно состоялось заседание круглого стола под председательством Секретаря СНБО Украины Турчинова при участии народных депутатов и специалистов оборонного сектора, во время которого был обсужден законопроект, предусматривающий лишение "Укроборонпрома" несвойственных ему функций государственного управления.

Кривонос напомнил, что "Укроборонпром" был создан по инициативе Януковича "для простого контроля за всеми финансовыми потоками, которые шли через предприятия ОПК". Поэтому, по словам заместителя Секретаря СНБО Украины, цель внесенного на рассмотрение парламента законопроекта - "уничтожение старой системы управления в "Укроборонпроме" одновременно сами предприятия, которые способны эффективно и прозрачно работать, - останутся.

По его словам, вместо будет создан отдельный государственный орган с расширенными полномочиями, которому будут подчинены предприятия-участники концерна. "Согласно новому законопроекту будет ликвидирован очень большое количество существующих фирм" прокладок ", - подчеркнул заместитель Секретаря СНБО Украины, добавив, что законопроект предусматривает также повышение уровня прозрачности государственного оборонного заказа.

Как сообщали Українськi Новини, группа депутатов предлагает Раде ликвидировать "Укроборонпром".

Кабинет Министров предусмотрел проверку руководства государственного концерна "Укроборонпром" и других государственных предприятий на полиграфе после соответствующего поручения Президента Петр Порошенко.