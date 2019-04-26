Группа депутатов предлагает Раде ликвидировать "Укроборонпром"

Заместитель председателя фракции "Народный фронт" в Верховной Раде, председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский и еще 6 депутатов предлагают парламенту ликвидировать государственный концерн "Укроборонпром".

Об этом говорится в законопроекте №10248, зарегистрированном в Раде 24 апреля, передают Українські Новини.

Авторами инициативы являются депутаты от "Народного Фронта" Сергей Пашинский, Татьяна Черновол, Вадим Кривенко, Андрей Левус, Андрей Тетерук, Юрий Береза и депутат от "Блока Петра Порошенко" Иван Винник.

Данный законопроект в случае его принятия предусматривает ликвидацию Кабинетом Министров государственного концерна "Укроборонпром" и создание вместо него органа исполнительной власти.

"Законом Украины "Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе" определено, что одним из субъектов управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе является "Укроборонпром". Однако в настоящее время наблюдается неэффективное управление государственными предприятиями, входящими в состав концерна, что находит свое отражение в изношенности, устарелости основных фондов, что влечет за собой невозможность удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в продукции оборонного назначения, потере инвестиционной привлекательности предприятий, в злоупотреблениях со стороны должностных лиц государственных предприятий, которые состоят в заключении договоров и перечислении бюджетных средств субъектам хозяйствования, имеющим признаки фиктивности и тому подобное", - отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, целью законопректа является усовершенствование механизма управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе и повышение эффективности использования бюджетных средств в результате обеспечения прозрачности и открытости проведения процедур закупок для нужд обороны.

25 февраля издание Bigus.info опубликовало расследование, согласно которому сын зампредседателя СНБО Олега Гладковского Игорь вместе с друзьями в 2015 году организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров предусмотрел проверку руководства государственного концерна "Укроборонпром" и других государственных предприятий на полиграфе после соответствующего поручения Президента Петр Порошенко.

Ранее Порошенко заявил, что о схемах в "Укроборонпроме" не знал.

После чего Порошенко заявил о запуске международного аудита государственного концерна "Укроборонпром".