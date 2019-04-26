подписаться на рассылку
26.3 26.75
29.3 30
˟
26 апреля 2019, пятница, 18:00 1319
Верховная Рада и партии 2019-04-26T20:00:04+03:00
Українські Новини
Группа депутатов предлагает Раде ликвидировать "Укроборонпром"

Группа депутатов предлагает Раде ликвидировать "Укроборонпром"

Заместитель председателя фракции "Народный фронт" в Верховной Раде, председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский и еще 6 депутатов предлагают парламенту ликвидировать государственный концерн "Укроборонпром".

Об этом говорится в законопроекте №10248, зарегистрированном в Раде 24 апреля, передают Українські Новини.

Авторами инициативы являются депутаты от "Народного Фронта" Сергей Пашинский, Татьяна Черновол, Вадим Кривенко, Андрей Левус, Андрей Тетерук, Юрий Береза и депутат от "Блока Петра Порошенко" Иван Винник.

Данный законопроект в случае его принятия предусматривает ликвидацию Кабинетом Министров государственного концерна "Укроборонпром" и создание вместо него органа исполнительной власти.

"Законом Украины "Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе" определено, что одним из субъектов управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе является "Укроборонпром". Однако в настоящее время наблюдается неэффективное управление государственными предприятиями, входящими в состав концерна, что находит свое отражение в изношенности, устарелости основных фондов, что влечет за собой невозможность удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в продукции оборонного назначения, потере инвестиционной привлекательности предприятий, в злоупотреблениях со стороны должностных лиц государственных предприятий,  которые состоят в заключении договоров и перечислении бюджетных средств субъектам хозяйствования, имеющим признаки фиктивности и тому подобное", - отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, целью законопректа является усовершенствование механизма управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе и повышение эффективности использования бюджетных средств в результате обеспечения прозрачности и открытости проведения процедур закупок для нужд обороны.

25 февраля издание Bigus.info опубликовало расследование, согласно которому сын зампредседателя СНБО Олега Гладковского Игорь вместе с друзьями в 2015 году организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров предусмотрел проверку руководства государственного концерна "Укроборонпром" и других государственных предприятий на полиграфе после соответствующего поручения Президента Петр Порошенко.

Ранее Порошенко заявил, что о схемах в "Укроборонпроме" не знал.

После чего Порошенко заявил о запуске международного аудита государственного концерна "Укроборонпром".

Больше новостей о: Верховная Рада Укроборонпром Сергей Пашинский

Архив
Новости
Акция памяти в Припяти. Фото: fаcebook.com / Паша Флореску
Фото дня: ночью Припять снова "ожила" 19:47
Закон о языке вызвал бурю эмоций в соцсетях – Карикатура 19:43 Карикатура
Экс-председателя правления столичного банка задержали 19:20
Кабмин назначил и.о. гендиректора ЧАЭС Калашника 19:00
Завершилась встреча операторов нефтепровода "Дружба": когда восстановят транзит нефти 18:45
больше новостей
В Чистый четверг начнется лето: синоптик порадовала прогнозом 06:00 Карта
Сегодня Чистый четверг: главные традиции и народные приметы праздника 06:35
Рада запретила гражданам строить малые солнечные электростанции на земле 20:51
Сегодня Страстная пятница: народные поверья и запреты в скорбный день 05:51
С начала года фонд Марины Порошенко потратил 112 млн грн из госбюджета 07:11 Документ
больше новостей
С начала года фонд Марины Порошенко потратил 112 млн грн из госбюджета 07:11 Документ
ЦИК объявит результаты выборов 30 апреля 16:50 Исправлено
Рада запретила гражданам строить малые солнечные электростанции на земле 20:51
Паспорта для жителей "ЛДНР" могут обойтись России в миллиарды гривен, - СМИ 13:05
НАБУ будет расследовать препятствование руководством ГПУ расследованию против Манафорта 23:35
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok