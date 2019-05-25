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25 мая 2019, суббота, 18:28 557
Lifestyle 2019-05-25T18:30:13+03:00
Українські Новини
Фото дня: В Киеве приготовили гигантский торт, побивший рекорд Украины

Фото дня: В Киеве приготовили гигантский торт, побивший рекорд Украины

Торт-рекордсмен. Фото: Информатор
Торт-рекордсмен. Фото: Информатор

В субботу, 25 мая, в Киеве начались массовые гуляния ко Дню столицы. В частности, в Дарницком районе столицы в парке Партизанской славы устроили настоящий праздник, в рамках которого установили национальный рекорд и презентовали торт с 20 разными вкусами, длиной более шести метров и весом около полтонны. Рассчитывался он примерно на пять тысяч человек.

Об этом сообщает Информатор.

Изюминкой праздника стало кондитерское изделие, в котором совместили 20 самых популярных тортов. Его длина составила более шести метров, а вес — полтонны. Такой шедевр побил национальный рекорд в номинации "Наибольшее количество видов тортов в одном изделии". Все гости праздника имели возможность попробовать торт-рекордсмен.

Торт-рекордсмен. Фото: ИнформаторТорт-рекордсмен. Фото: Информатор

Раньше Українські Новини писали, куда пойти на День Киева-2019. Также на выходных в центре Киева ограничат движение.

26 мая должен заработать пешеходно-велосипедный мост, который соединит Крещатый парк и Владимирскую горку.

Также в дни празднования Дня Киева также проходит самое масштабное литературное событие в столице - Книжный Арсенал, на котором уже выбрали лучшие книги 2019 года

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