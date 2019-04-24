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24 апреля 2019, среда, 17:22 1302
Транспорт 2019-04-24T17:23:16+03:00
Українські Новини
Кличко показал финальную стадию строительства пешеходно-велосипедного моста в Киеве

Кличко показал финальную стадию строительства пешеходно-велосипедного моста в Киеве

Установка последнего пролета моста. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko
Установка последнего пролета моста. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко показал финальную стадию строительства пешеходно-велосипедного моста от Владимирской горки до Арки дружбы народов.

Столичный глава опубликовал видеозапись установки последнего пролета конструкции на своей странице в социальной сети Facebook.

"Оказывается, у строителей мостов тоже есть традиция с разбиванием бутылки. Это делают, когда устанавливают последний прогон и мост "замыкается", – подписал видеоролик Кличко.

Отметим, на видеозаписи зафиксирована финальная стадия строительства. Рабочие успели не только установить последний пролет моста, но и традиционно разбить бутылку шампанского.

Идее создания этого моста уже около 100 лет, но активные работы начались совсем недавно. Согласно проекту, пешеходный мост соединит 2 туристические зоны – Владимирскую горку и Арку дружбы народов. Длина моста составит 210 метров, а перекрытие смотровых площадок будет выполнено из стекла. Также планируется обустройство велодорожки.

За ходом строительства Виталий Кличко следит лично и оперативно информирует киевлян о состоянии нового моста. Кстати, мэр контролирует также выполнение работ на Шулявском путепроводе и Подольско-Воскресенском мосту.

Напомним, в 2019 году мэрия Киева представит обновленными Пейзажную аллею и Аллею художников. Большой туристический маршрут по столице будет идти к новому пешеходному мосту, открытие которого запланировано на День Киева.

Больше новостей о: Виталий Кличко КГГА мэр Киева Пешеходно-велосипедный мост

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