У суботу, 25 травня, в Києві почалися масові гуляння до Дня столиці. Зокрема, в Дарницькому районі столиці в парку Партизанської слави влаштували справжнє свято, в рамках якого встановили національний рекорд і презентували торт з 20 різними смаками, довжиною більше шести метрів і вагою близько півтонни. Розраховуваний він приблизно на п'ять тисяч чоловік.

Про це повідомляє Інформатор.

Родзинкою свята став кондитерський виріб, в якому поєднали 20 найпопулярніших тортів. Його довжина становить понад шість метрів, а вага — півтонни. Такий шедевр побив національний рекорд у номінації "Найбільша кількість видів тортів в одному виробі". Всі гості свята мали змогу скуштувати торт-рекордсмен.

Торт-рекордсмен. Фото: Інформатор

Раніше Українські Новини писали, куди піти на День Києва-2019. Також на вихідних в центрі Києва обмежать рух.

26 травня запрацює пішохідно-велосипедний міст, який з'єднає Хрещатий парк і Володимирську гірку.

Також у дні святкування Дня Києва також проходить наймасштабніша літературна подія в столиці - Книжковий Арсенал, на якому вже вибрали найкращі книги 2019 року.