підписатися на розсилку
26.1 26.5
29 29.65
˟
25 травня 2019, субота, 18:28 15
Lifestyle 2019-05-25T19:00:01+03:00
Українські Новини
Фото дня: У Києві приготували гігантський торт, який побив рекорд України

Фото дня: У Києві приготували гігантський торт, який побив рекорд України

Торт-рекордсмен. Фото: Інформатор
Торт-рекордсмен. Фото: Інформатор

У суботу, 25 травня, в Києві почалися масові гуляння до Дня столиці. Зокрема, в Дарницькому районі столиці в парку Партизанської слави влаштували справжнє свято, в рамках якого встановили національний рекорд і презентували торт з 20 різними смаками, довжиною більше шести метрів і вагою близько півтонни. Розраховуваний він приблизно на п'ять тисяч чоловік.

Про це повідомляє Інформатор.

Родзинкою свята став кондитерський виріб, в якому поєднали 20 найпопулярніших тортів. Його довжина становить понад шість метрів, а вага — півтонни. Такий шедевр побив національний рекорд у номінації "Найбільша кількість видів тортів в одному виробі". Всі гості свята мали змогу скуштувати торт-рекордсмен.

Торт-рекордсмен. Фото: ІнформаторТорт-рекордсмен. Фото: Інформатор

Раніше Українські Новини писали, куди піти на День Києва-2019. Також на вихідних в центрі Києва обмежать рух.

26 травня запрацює пішохідно-велосипедний міст, який з'єднає Хрещатий парк і Володимирську гірку.

Також у дні святкування Дня Києва також проходить наймасштабніша літературна подія в столиці - Книжковий Арсенал, на якому вже вибрали найкращі книги 2019 року.

Більше новин про: Торт Фото дня Книга рекордів України

Архів
Новини
Скандальний "міст Кличка" подорожчав ще на 73 мільйони гривень 18:53
Торт-рекордсмен. Фото: Інформатор
Фото дня: У Києві приготували гігантський торт, який побив рекорд України 18:28
Велогонка в Києві. Фото: Інформатор.
Відео дня: Масштабна велогонка Race Horizon Park в Києві з висоти пташиного польоту 17:55
МЗС направив Росії ноту протесту через візит Володіна до Криму 17:24
У Росії відреагували на рішення трибуналу ООН щодо українських моряків 16:58
більше новин
Омелян нахамив Зеленському: ти максимум ліфтер, бо навіть кнопки належать не тобі 11:44
Раннє старіння і пошкодження ДНК: Супрун розвінчала міф про користь кисню 11:16
"Метінвест" підписав меморандум з вишами Запоріжжя 10:51
Україна йде по французькому шляху субсидування тарифів на електроенергію для населення, - енергоексперт 12:59
Якщо покласти ПСО на теплову генерацію, ми отримаємо зростання цін на електроенергію, - енергоексперт 09:31
більше новин
Омелян нахамив Зеленському: ти максимум ліфтер, бо навіть кнопки належать не тобі 11:44
Президент Володимир Зеленський на
Фото дня: Зеленський засвітився на "Книжковому арсеналі" 20:25
З'їзд БПП. Фото: БПП/Facebook
БПП перейменувалася на "Європейську Солідарність" 16:02
Ракетні випробування в Одеській області. Скріншот:
Відео дня: захоплюючі випробування потужних ракетних систем пройшли під Одесою 19:39
Суд звільнив екс-начальника генштабу Заману з-під варти 17:42
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok