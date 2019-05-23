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23 мая 2019, четверг, 13:51 754
Жизнь 2019-05-23T14:01:56+03:00
Українські Новини
В Киеве прошло открытие "Книжного арсенала": какую книгу признали самой красивой

В Киеве прошло открытие "Книжного арсенала": какую книгу признали самой красивой

"Книжный арсенал". Фото: Мистецький арсенал

Вчера, 22 мая, в Киеве состоялось открытие IX международного фестиваля "Книжный арсенал". Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Так, во время открытия "Книжного арсенала" стали известны победители IV конкурса на лучший книжный дизайн 2019 года. На конкурс были поданы 150 книг, которые были напечатаны в период с мая 2018 года по апрель 2019.

Отмечается, что Гран-при конкурса получило издание "MARIA" by Lesia Maruschak. Издательство RED ZET, художественное воплощение: Илья Жекалов, Lesia Maruschak. Также издание получило награду в категории "Эксперимент".

Издание Издание "MARIA" by Lesia Maruschak. Фото: Мистецький Арсенал

Победитель в категории "Визуальная книга" — From Dusk Till Dawn. Издательство "Родовид", дизайнер и редактор издания Саша Быченко.

Победитель в категории "Утилитарная книга" — "Крымскотатарская кухня". Издательство иzhak, художественное воплощение Елена Старанчук.

Победитель в категории "Детская книга" — "Абобаль -ябобаль". Издательство "Талант", художественное воплощение: Лия ​​Достлева, Кузько Кузякин, Закентий Горобйов.

Победитель в категории "Текстовая книга" — издание Серия "Антология украинской кинокритики". Издательство "Национальный центр Александра Довженко".

Специальную награду жюри среди книг с культурологическими исследованиями получило издание "ВУФКУ. Lost & Found". Издательство: "Национальный центр Александра Довженко".

Победители конкурса будут экспонированы в рамках коллекции "Самые красивые книги мира", которая презентуется на Лейпцигской и Франкфуртской книжных ярмарках и примут участие в конкурсе фонда Buchkunst в числе книг с лучшим дизайном со всего мира.

В течение пяти дней фестиваля состоится около 500 литературных и художественных событий, книжных презентаций, поэтических и театральных перформансов, музыкальных концертов. 150 украинских издательств представят книжные новинки украинских и иностранных авторов. Также гостей ждет насыщенная детская программа.

Как сообщали Українські Новини, за скупленные книги на "Книжном арсенале" в Карпатах высадят 50 тыс. деревьев.

Ранее лучшими книгами Украины стали Евангелие и Апостол.

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