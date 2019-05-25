В Киеве из-за Дня города перекрыли часть улиц: список

Во время торжественного празднования Дня столицы и Дня Киева 25-26 мая в городе временно ограничат транспортное движение.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что запланировано ограничение транспортного движения:

25-26 мая – во время фестиваля "Страна Франкиана" на площади имени Ивана Франко до перекрестка с ул. Ольгинской;

25 мая с 05:30 до 17:30 – во время международных соревнований по велосипедному спорту RACE HORIZON PARK по маршруту: площадь Победы – просп. Победы – разворот возле станции метро "Шулявская" – просп. Победы – площадь Победы.

Также перекрытие транспортного движения предусмотрено 25-26 мая во время фестиваля "Страна Франкиана" на площади Ивана Франко до перекрестка с ул. Станиславского.

Кроме того, изменится движение из-за проведения международных соревнований по велосипедному спорту RACE HORIZON PARK по маршрутам:

25 мая с 05:30 до 17:30 – ул. Крещатик – б-р Тараса Шевченко;

26 мая с 09:30 до 16:00 – ул. Николая Гринченко – ул. Кировоградская – просп. Валерия Лобановского – ул. Андрея Головка – ул. Соломенская – ул. Протасов Яр – ул. Николая Гринченко (старт-финиш у дома № 28 по ул. Соломенская);

26 мая с 08:00 до 15:00 во время 27-го спортивно-благотворительного "Пробега под каштанами" по маршруту: Майдан Независимости – ул. Крещатик – ул. Большая Васильковская – пл. Льва Толстого – ул. Большая Васильковская – ул. Физкультуры – НСК "Олимпийский" – ул. Эспланадная – ул. Бассейная – ул. Крещатик – Майдан Независимости.

Как сообщали Українські Новини, ко дню Киева, 26 мая, должен заработать пешеходно-велосипедный мост, который соединит Крещатый парк и Владимирскую горку.

Также в эти дни в Киеве проходит самое масштабное литературное событие в столице - Книжный Арсенал, на котором уже выбрали лучшие книги 2019 года.