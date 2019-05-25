Массовые гуляния ко Дню Киева развернулись в столице

В эти выходные, 25 и 26 мая, киевляне и гости столицы смогут посетить не только интересные места, но и побывать на различных мероприятиях, поскольку Киев будет праздновать День города. Українські Новини собрали главные мероприятия, посвященные 1537-летию столицы.\r\n25 мая\r\nПарусная регата, посвященная Дню Киева (Киевский речной вокзал, причал №6);\r\nФестиваль национальных культур "Этнофест" (улица Михаила Грушевского, 5);\r\nФестиваль "Radioday free open air" (площадь Конституции);\r\nФестиваль "Кобзареві джерела" (улица Лаврская, 41);\r\nПраздничный концерт с участием DZIDZIO (Контрактовая площадь).\r\n25-26 мая\r\nПроект "Киевский бал" (Контрактовая площадь);\r\nФестиваль "Країна Франкіана" (площадь Ивана Франко);\r\nФестиваль архитектуры для детей Archikidz (проспект Лаврский, 7).\r\n25 мая - 2 июня\r\n48-й Киевский международный кинофестиваль "Молодость" (улица Крещатик, 36);\r\n26 мая\r\nСпортивно-благотворительный "Пробег под каштанами" (старт - Майдан Незалежности);\r\nВсеукраинский фестиваль хорового искусства "Песня над Днепром" (улица Лаврская, 41);\r\nМеждународный турнир по кикбоксингу, посвященный Дню Киева (возле Арки дружбы народов);\r\nФинал чемпионата Киева по семейному спорту (улица Крещатик);\r\nКонцерт "Space Symphony"\/"Космическая симфония" (Контрактовая площадь).\r\nКак сообщали Українські Новини, ко дню Киева столичные власти подготовили еще один подарок. 26 мая должен заработать пешеходно-велосипедный мост, который соединит Крещатый парк и Владимирскую горку.\r\nВ дни празднования Дня Киева также проходит самое масштабное литературное событие в столице - Книжный Арсенал, на котором уже выбрали лучшие книги 2019 года. Фестиваль подготовил насыщенную программу.