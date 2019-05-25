Массовые гуляния ко Дню Киева развернулись в столице

Киев

В эти выходные, 25 и 26 мая, киевляне и гости столицы смогут посетить не только интересные места, но и побывать на различных мероприятиях, поскольку Киев будет праздновать День города. Українські Новини собрали главные мероприятия, посвященные 1537-летию столицы.

25 мая

Парусная регата, посвященная Дню Киева (Киевский речной вокзал, причал №6);

Фестиваль национальных культур "Этнофест" (улица Михаила Грушевского, 5);

Фестиваль "Radioday free open air" (площадь Конституции);

Фестиваль "Кобзареві джерела" (улица Лаврская, 41);

Праздничный концерт с участием DZIDZIO (Контрактовая площадь).

25-26 мая

Проект "Киевский бал" (Контрактовая площадь);

Фестиваль "Країна Франкіана" (площадь Ивана Франко);

Фестиваль архитектуры для детей Archikidz (проспект Лаврский, 7).

25 мая - 2 июня

48-й Киевский международный кинофестиваль "Молодость" (улица Крещатик, 36);

26 мая

Спортивно-благотворительный "Пробег под каштанами" (старт - Майдан Незалежности);

Всеукраинский фестиваль хорового искусства "Песня над Днепром" (улица Лаврская, 41);

Международный турнир по кикбоксингу, посвященный Дню Киева (возле Арки дружбы народов);

Финал чемпионата Киева по семейному спорту (улица Крещатик);

Концерт "Space Symphony"/"Космическая симфония" (Контрактовая площадь).

Как сообщали Українські Новини, ко дню Киева столичные власти подготовили еще один подарок. 26 мая должен заработать пешеходно-велосипедный мост, который соединит Крещатый парк и Владимирскую горку.

В дни празднования Дня Киева также проходит самое масштабное литературное событие в столице - Книжный Арсенал, на котором уже выбрали лучшие книги 2019 года. Фестиваль подготовил насыщенную программу.