В Украину идут фронты с градом и похолодание: синоптик дала предварительный прогноз на неделю

Атмосферные фронты над Украиной будут определять погоду в большинстве ее областей. Как результат - ливни и грозы пройдут по всей территории страны. \r\nОб этом сообщила в своем метеоблоге синоптик Наталка Диденко.\r\n"В ближайшие дни в большинстве областей Украины пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Во время гроз вероятность сильных ливней, шквалов и даже града",- сообщила синоптик.\r\nПо ее словам, в больших городах сильные ливни могут спровоцировать локальное подтопление улиц, поэтому особенно тщательно нужно выбирать место для парковки вашего автомобиля.\r\nВ воскресенье, 26 мая в северных областях, 27 мая - в большинстве областей Украины, кроме юго-востока, существенные осадки маловероятны. \r\nКарта источник: old.wetterzentrale.de\r\nТемпература воздуха в течение ближайших дней не будут испытывать особых изменений, в течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах + 20 + 25 градусов, свежее будет на западе, + 16 + 21 градус.\r\n28-29 мая восточная часть Украины очистится от влажных облаков, там будет царить солнечная погода с температурой воздуха + 21 + 27 градусов.\r\nЮг и значительная часть центральных областей также попадут в сухую воздушную массу, только в Одесской области местами возможен небольшой дождь.\r\nА вот на западе и севере во вторник-среду снова очередной атмосферный фронт принесет дожди, грозы и понижение температуры воздуха. В западных областях 29 мая похолодает до + 10 + 16 градусов.\r\nВ Киеве в воскресенье, 26 мая, вероятность дождя уменьшится.\r\nВ понедельник, 27 мая, в столице будет преобладать солнечная погода. Однако во вторник, 28 мая, в Киев поступит очередная порция дождей с грозами. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от +22 до +25 градусов.\r\n"С ливнями и грозами может ухудшаться качество жизни. Поэтому людям с сердечно-сосудистыми и бронхо-легочными недугами стоит быть более внимательными к себе и к своим близким", - предупредила синоптик.\r\nКак сообщали Українські Новини, синоптик дала прогноз на последние весенние выходные и День Киева. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, на День Киева в столице будет без осадков, а в регионах пройдут дожди с грозами.\r\nТакже сообщалось, куда пойти на День Киева-2019. На выходных в центре Киева ограничат движение.\r\nТем временем, в Украине объявили штормовое предупреждение.