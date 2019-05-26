В Украину идут фронты с градом и похолодание: синоптик дала предварительный прогноз на неделю

Атмосферные фронты над Украиной будут определять погоду в большинстве ее областей. Как результат - ливни и грозы пройдут по всей территории страны.

Об этом сообщила в своем метеоблоге синоптик Наталка Диденко.

"В ближайшие дни в большинстве областей Украины пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Во время гроз вероятность сильных ливней, шквалов и даже града",- сообщила синоптик.

По ее словам, в больших городах сильные ливни могут спровоцировать локальное подтопление улиц, поэтому особенно тщательно нужно выбирать место для парковки вашего автомобиля.

В воскресенье, 26 мая в северных областях, 27 мая - в большинстве областей Украины, кроме юго-востока, существенные осадки маловероятны.

Карта источник: old.wetterzentrale.de

Температура воздуха в течение ближайших дней не будут испытывать особых изменений, в течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах + 20 + 25 градусов, свежее будет на западе, + 16 + 21 градус.

28-29 мая восточная часть Украины очистится от влажных облаков, там будет царить солнечная погода с температурой воздуха + 21 + 27 градусов.

Юг и значительная часть центральных областей также попадут в сухую воздушную массу, только в Одесской области местами возможен небольшой дождь.

А вот на западе и севере во вторник-среду снова очередной атмосферный фронт принесет дожди, грозы и понижение температуры воздуха. В западных областях 29 мая похолодает до + 10 + 16 градусов.

В Киеве в воскресенье, 26 мая, вероятность дождя уменьшится.

В понедельник, 27 мая, в столице будет преобладать солнечная погода. Однако во вторник, 28 мая, в Киев поступит очередная порция дождей с грозами. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от +22 до +25 градусов.

"С ливнями и грозами может ухудшаться качество жизни. Поэтому людям с сердечно-сосудистыми и бронхо-легочными недугами стоит быть более внимательными к себе и к своим близким", - предупредила синоптик.

Как сообщали Українські Новини, синоптик дала прогноз на последние весенние выходные и День Киева. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, на День Киева в столице будет без осадков, а в регионах пройдут дожди с грозами.

Также сообщалось, куда пойти на День Киева-2019. На выходных в центре Киева ограничат движение.

Тем временем, в Украине объявили штормовое предупреждение.