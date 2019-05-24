БПП переименовалась в "Европейскую Солидарность"

Политическая партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" переименовалась в "Европейскую Солидарность".\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы партии, передают Українськi Новини.\r\n"Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" меняет название - такое решение принял съезд партии. Поддержав предложение общественных активистов, озвученное во время форума ОО "Солидарное дело общин", который состоялся при участии Петра Порошенко, делегаты съезда партии приняли новое название - партия "Европейская Солидарность", - написано в нем.\r\nВо время выступления на форуме общественных активистов бывший Президент Порошенко также сообщил, что 31 мая состоится съезд обновленной партии, в которой будут представлены лидеры общественных организаций, волонтеры, добровольцы, молодые профессионалы.\r\nПорошенко отметил, что партия пойдет на выборы в Верховную Раду.\r\nСъезд БПП. Фото: БПП\/Facebook\r\nКак сообщали Українські Новини, согласно опросу "Рейтинга", в Раду с огромным отрывом проходит "Слуга народа", за ней - платформа Бойко и БПП.\r\nТем временем коалиция "Европейская Украина" прекратила работу. \r\nРанее Порошенко сообщил, что в случае его проигрыша на президентских выборах говорить о возможной коалиции его партии со "Слугой народа" в будущем парламенте можно будет только после того, как станет понятной позиция руководителя студии "Квартал 95".\r\nЗеленский распустил Раду и назначил внеочередные выборы на 21 июля. В Украине началась избирательная кампания внеочередных выборов Рады.