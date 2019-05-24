БПП переименовалась в "Европейскую Солидарность"

Политическая партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" переименовалась в "Европейскую Солидарность".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии, передают Українськi Новини.

"Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" меняет название - такое решение принял съезд партии. Поддержав предложение общественных активистов, озвученное во время форума ОО "Солидарное дело общин", который состоялся при участии Петра Порошенко, делегаты съезда партии приняли новое название - партия "Европейская Солидарность", - написано в нем.

Во время выступления на форуме общественных активистов бывший Президент Порошенко также сообщил, что 31 мая состоится съезд обновленной партии, в которой будут представлены лидеры общественных организаций, волонтеры, добровольцы, молодые профессионалы.

Порошенко отметил, что партия пойдет на выборы в Верховную Раду.

Съезд БПП. Фото: БПП/Facebook

Как сообщали Українські Новини, согласно опросу "Рейтинга", в Раду с огромным отрывом проходит "Слуга народа", за ней - платформа Бойко и БПП.

Тем временем коалиция "Европейская Украина" прекратила работу.

Ранее Порошенко сообщил, что в случае его проигрыша на президентских выборах говорить о возможной коалиции его партии со "Слугой народа" в будущем парламенте можно будет только после того, как станет понятной позиция руководителя студии "Квартал 95".

Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные выборы на 21 июля. В Украине началась избирательная кампания внеочередных выборов Рады.