Верховный Суд получил иск о незаконности роспуска Рады

Верховный Суд получил иск о незаконности роспуска Верховной Рады Украины, которую распустил Президент Зеленский в день инаугурации, назначив внеочередные выборы на 21 июля .

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"В Верховный суд поступило исковое заявление о признании противоправным и недействительным Указа Президента Украины от 21 мая 2019 №303/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов". Заявление подано физическим лицом сегодня, 23 мая 2019 года", - сказано в нем.

Дело зарегистрировано под номером 9901/275/19.

В соответствии с Кодексом административного судопроизводства судья в течение 5 дней со дня подачи искового заявления выносит определение о следующих процессуальных действиях.

Как сообщали Українські Новини, указ Зеленского о роспуске Рады обжаловали в Верховном Суде.

Также Парубий заявил, что решение Зеленского о роспуске Рады будет обжаловано в КС.

Ранее указ о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу.