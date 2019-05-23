Верховный Суд получил иск о незаконности роспуска Рады

Верховный Суд получил иск о незаконности роспуска Верховной Рады Украины, которую распустил Президент Зеленский в день инаугурации, назначив внеочередные выборы на 21 июля.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.\r\n"В Верховный суд поступило исковое заявление о признании противоправным и недействительным Указа Президента Украины от 21 мая 2019 №303\/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов". Заявление подано физическим лицом сегодня, 23 мая 2019 года", - сказано в нем.\r\nДело зарегистрировано под номером 9901\/275\/19.\r\nВ соответствии с Кодексом административного судопроизводства судья в течение 5 дней со дня подачи искового заявления выносит определение о следующих процессуальных действиях.\r\nКак сообщали Українські Новини, указ Зеленского о роспуске Рады обжаловали в Верховном Суде.\r\nТакже Парубий заявил, что решение Зеленского о роспуске Рады будет обжаловано в КС.\r\nРанее указ о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу.