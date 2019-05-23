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23 мая 2019, четверг, 16:25 3993
Судебная власть 2019-05-24T07:30:05+03:00
Українські Новини
Верховный Суд получил иск о незаконности роспуска Рады

Верховный Суд получил иск о незаконности роспуска Рады

Верховный суд Украины. Фото: zib
Верховный суд Украины. Фото: zib

Верховный Суд получил иск о незаконности роспуска Верховной Рады Украины, которую распустил Президент Зеленский в день инаугурации, назначив внеочередные выборы на 21 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"В Верховный суд поступило исковое заявление о признании противоправным и недействительным Указа Президента Украины от 21 мая 2019 №303/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов". Заявление подано физическим лицом сегодня, 23 мая 2019 года", - сказано в нем.

Дело зарегистрировано под номером 9901/275/19.

В соответствии с Кодексом административного судопроизводства судья в течение 5 дней со дня подачи искового заявления выносит определение о следующих процессуальных действиях.

Как сообщали Українські Новини, указ Зеленского о роспуске Рады обжаловали в Верховном Суде.

Также Парубий заявил, что решение Зеленского о роспуске Рады будет обжаловано в КС.

Ранее указ о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу.

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