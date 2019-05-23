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23 травня 2019, четвер, 16:24 69
Судова влада 2019-05-23T17:30:02+03:00
Українські Новини
Верховний Суд отримав позов про незаконність розпуску Ради

Верховний Суд отримав позов про незаконність розпуску Ради

Верховний суд України. Фото: zib
Верховний суд України. Фото: zib

Верховний Суд отримав позов про незаконність розпуску Верховної Ради України, яку розпустив Президент Зеленський в день інавгурації, призначивши позачергові вибори на 21 липня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

"До Верховного суду надійшла позовна заява про визнання протиправним і недійсним Указу Президента України від 21 травня 2019 №303 / 2019" Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів ". Заяву подано фізичною особою сьогодні, 23 травня 2019 року", - сказано в ньому.

Справа зареєстровано під номером 9901/275/19.

Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства, суддя протягом 5 днів із дня подання позовної заяви виносить ухвалу про наступні процесуальні дії.

Як повідомляли Українські Новини, указ Зеленського про розпуск Ради оскаржили у Верховному Суді.

Також Парубій заявив, що рішення Зеленського про розпуск Ради буде оскаржено в КС.

Раніше указ про розпуск Ради і дострокові вибори набув чинності.

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