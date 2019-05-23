Верховний Суд отримав позов про незаконність розпуску Ради

Верховний Суд отримав позов про незаконність розпуску Верховної Ради України, яку розпустив Президент Зеленський в день інавгурації, призначивши позачергові вибори на 21 липня.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.\r\n"До Верховного суду надійшла позовна заява про визнання протиправним і недійсним Указу Президента України від 21 травня 2019 №303 \/ 2019" Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів ". Заяву подано фізичною особою сьогодні, 23 травня 2019 року", - сказано в ньому.\r\nСправа зареєстровано під номером 9901\/275\/19.\r\nВідповідно до Кодексу адміністративного судочинства, суддя протягом 5 днів із дня подання позовної заяви виносить ухвалу про наступні процесуальні дії.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, указ Зеленського про розпуск Ради оскаржили у Верховному Суді.\r\nТакож Парубій заявив, що рішення Зеленського про розпуск Ради буде оскаржено в КС.\r\nРаніше указ про розпуск Ради і дострокові вибори набув чинності.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n