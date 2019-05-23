Верховний Суд отримав позов про незаконність розпуску Ради

Верховний Суд отримав позов про незаконність розпуску Верховної Ради України, яку розпустив Президент Зеленський в день інавгурації, призначивши позачергові вибори на 21 липня .

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

"До Верховного суду надійшла позовна заява про визнання протиправним і недійсним Указу Президента України від 21 травня 2019 №303 / 2019" Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів ". Заяву подано фізичною особою сьогодні, 23 травня 2019 року", - сказано в ньому.

Справа зареєстровано під номером 9901/275/19.

Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства, суддя протягом 5 днів із дня подання позовної заяви виносить ухвалу про наступні процесуальні дії.