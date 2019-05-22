Парубий заявил, что решение Зеленского о роспуске Рады будет обжаловано в КС

Решение Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады будет обжаловано в Конституционном суде. Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий в комментариях в социальной сети Facebook.\r\nВ своем аккаунте в социальной сети Парубий заявил, что Президент Зеленский начал свою деятельность грубого нарушения Конституции.\r\n"Грустно и тревожно, что Гарант Конституции Украины начинает свою деятельность в должности с грубого нарушения Конституции. Плохой знак", - написал Парубий.\r\n\r\nВ комментариях пользователь соцсети задал вопрос о том, "будет ли обжаловано это нарушение Конституции в Конституционном суде", на что Парубий ответил "да".\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные выборы на 21 июля.\r\nРанее Богдан заявил, что основанием для роспуска Рады в указе Зеленского будет отсутствие коалиции.\r\nТакже появилась реакция политиков на указ Зеленского о роспуске Рады.