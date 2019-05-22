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22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

22 мая 2019, среда, 10:06 3350
Верховная Рада и партии 2019-05-22T10:14:00+03:00
Українські Новини
Парубий заявил, что решение Зеленского о роспуске Рады будет обжаловано в КС

Парубий заявил, что решение Зеленского о роспуске Рады будет обжаловано в КС

Парубий Андрей. Фото: портал
Парубий Андрей. Фото: портал "Рада"

Решение Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады будет обжаловано в Конституционном суде. Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий в комментариях в социальной сети Facebook.

В своем аккаунте в социальной сети Парубий заявил, что Президент Зеленский начал свою деятельность грубого нарушения Конституции.

"Грустно и тревожно, что Гарант Конституции Украины начинает свою деятельность в должности с грубого нарушения Конституции. Плохой знак", - написал Парубий.

В комментариях пользователь соцсети задал вопрос о том, "будет ли обжаловано это нарушение Конституции в Конституционном суде", на что Парубий ответил "да".

Как сообщали Українські Новини, Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

Ранее Богдан заявил, что основанием для роспуска Рады в указе Зеленского будет отсутствие коалиции.

Также появилась реакция политиков на указ Зеленского о роспуске Рады.

Больше новостей о: Роспуск Рады Конституционный суд Андрей Парубий

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