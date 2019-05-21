Основанием для роспуска Рады в указе Зеленского будет отсутствие коалиции, - Богдан

Консультант Президента Владимира Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан заявляет, что основанием для роспуска Верховной Рады в соответствующем указе Президента будет отсутствие коалиции.\r\nОб этом он сообщил журналистам по итогам консультаций, передают Українські Новини.\r\n"Пункт 1 статьи 90 (Конституции) - это отсутствие коалиции в Верховной Раде", - подчеркнул Богдан, отвечая на вопрос журналистов об основаниях для досрочного прекращения полномочий парламента, которые будут представлены в соответствующем указе Президента.\r\nПри этом, также отвечая на вопрос журналистов о правовых основаниях для досрочного роспуска Рады, Богдан отметил, что указ Президента не может основываться на решениях судей и будет оценкой правовой ситуации, которая сложилась в парламенте.\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский просит Парубия созвать завтра внеочередную сессию парламента.\r\nТем временем, указ о роспуске Рады ожидается завтра.\r\nТакже Зеленский договорился о досрочных выборах 21 июля на встрече с фракциями.