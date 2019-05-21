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22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

21 мая 2019, вторник, 14:18 705
Верховная Рада и партии 2019-05-22T12:00:09+03:00
Українські Новини
Основанием для роспуска Рады в указе Зеленского будет отсутствие коалиции, - Богдан

Основанием для роспуска Рады в указе Зеленского будет отсутствие коалиции, - Богдан

Верховная Рада. Фото: @verkhоvna_rаda
Верховная Рада. Фото: @verkhоvna_rаda

Консультант Президента Владимира Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан заявляет, что основанием для роспуска Верховной Рады в соответствующем указе Президента будет отсутствие коалиции.

Об этом он сообщил журналистам по итогам консультаций, передают Українські Новини.

"Пункт 1 статьи 90 (Конституции) - это отсутствие коалиции в Верховной Раде", - подчеркнул Богдан, отвечая на вопрос журналистов об основаниях для досрочного прекращения полномочий парламента, которые будут представлены в соответствующем указе Президента.

При этом, также отвечая на вопрос журналистов о правовых основаниях для досрочного роспуска Рады, Богдан отметил, что указ Президента не может основываться на решениях судей и будет оценкой правовой ситуации, которая сложилась в парламенте.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский просит Парубия созвать завтра внеочередную сессию парламента.

Тем временем, указ о роспуске Рады ожидается завтра.

Также Зеленский договорился о досрочных выборах 21 июля на встрече с фракциями.

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