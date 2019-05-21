Основанием для роспуска Рады в указе Зеленского будет отсутствие коалиции, - Богдан

Консультант Президента Владимира Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан заявляет, что основанием для роспуска Верховной Рады в соответствующем указе Президента будет отсутствие коалиции.

Об этом он сообщил журналистам по итогам консультаций, передают Українські Новини.

"Пункт 1 статьи 90 (Конституции) - это отсутствие коалиции в Верховной Раде", - подчеркнул Богдан, отвечая на вопрос журналистов об основаниях для досрочного прекращения полномочий парламента, которые будут представлены в соответствующем указе Президента.

При этом, также отвечая на вопрос журналистов о правовых основаниях для досрочного роспуска Рады, Богдан отметил, что указ Президента не может основываться на решениях судей и будет оценкой правовой ситуации, которая сложилась в парламенте.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский просит Парубия созвать завтра внеочередную сессию парламента.

Тем временем, указ о роспуске Рады ожидается завтра.

Также Зеленский договорился о досрочных выборах 21 июля на встрече с фракциями.